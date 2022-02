Torsdag løb årets Zulu Awards af stablen, hvilket søndag kunne ses på tv-skærmene hjemme i stuerne.

Men efter prisuddelingen torsdag blev der holdt efterfest på Søpavillionen, og her endte festlighederne mindre familievenligt.

Ifølge Se&Hør opstod der nemlig et blodigt slagsmål til efterfesten på den københavnske natklub omkring klokken fire om natten, hvilket endte med at en person måtte køres på hospitalet.

»Der er endnu ingen sigtede, ligesom ingen blev anholdt på stedet, men vi efterforsker sagen,« forklarer Københavns Politi til ugebladet.

Det står heller ikke klart for offentligheden, hvem den forurettede er.

Men klart står det, at et væld af kendte mennesker – og privatpersoner – overværede prisuddelingen, der havde komiker Melvin Kakooza i spids for første gang.

Voldsepisoden fandt så efterfølgende sted til efterfesten på Søpavilionen, mens Zulu Awards som sædvanligt blev afholdt i K. B. Hallen.

Herfra transporterede en række busser de mange kendte gæster videre til efterfesten.

Blandt aftenens kendte navne og prismodtagere finder man blandt andet musikere som Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.

Herunder kan du læse B.T.s liveblog fra afholdelsen af Zulu Awards torsdag aften.