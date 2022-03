Selvom hun blev vraget lige på målstregen, har Ericka Jane skabt sig en strålende, spirende musikkarriere.

Ikke mindst takket være de sociale medier, som hun nu skal være med til at hylde til netop 'X Factor' fredag aften, hvor temaet er 'SoMe-stjerner'.

»Det ville være løgn at sige, at det ikke er en kæmpe milepæl at få lov til at stå på 'X Factor'-scenen – specielt som selvstændig artist,« fortæller den 26-årige sangerinde.

Som 15-årig stillede hun op i talentshowet og kom med på Cutfathers bootcamp. Desværre blev hun sorteret fra lige inden liveshows, hvor Noah Skaalum (dengang Sarah Skalum) endte med at vinde programmet og pladekontrakten.

Siden har Ericka Jane dog skaffet sig en pladekontrakt på egen hånd.

Efter 'X Factor'-deltagelsen begyndte hun nemlig at uploade musik på YouTube, hvor et covernummer af den canadiske superstjerne Drake fik pladeselskabernes opmærksomhed.

I 2015 udgav hun sin debut-ep, men er først for alvor slået igennem sidste år, hvor hun har spillet i en stribe tv-shows og i november blev nomineret til en Danish Music Awards for 'Årets nye navn'.

Alt sammen takket være en viral YouTube-video. Derfor er det nærliggende, at den unge sangerinde gæster 'X Factor' på en aften, hvor deltagerne skal fortolke sange af stjerner, der har kickstartet deres karriere på de sociale medier.

»Da jeg deltog i 'X Factor' tilbage i 2011, 15 år gammel, var det med drømmen om, at jeg en dag ville kunne leve af at lave min egen musik, spille koncerter og optræde på tv. Så det at blive inviteret ind som gæsteoptræden er jo at stå på den anden side, hvilket er helt fantastisk, og det markerer, at den drøm, jeg gik med, er gået full-circle,« siger hun.

»Jeg håber, det kan være med til at inspirere andre deltagere i 'X Factor' – specielt dem, der ikke kom til liveshows. Med hårdt arbejde, gå-på mod, tålmodighed og gode mennesker omkring sig, kan man nå dertil, hvor man gerne vil hen.«

Ericka Jane til Rainbow Awards. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ericka Jane til Rainbow Awards. Foto: Mads Claus Rasmussen

I fredagens 'X Factor' skal Thomas Blachmans tilbageværende deltagere Mads Moldt og Maria Ranum synge henholdsvis 'Holy' af Justin Bieber feat. Chance the Rapper og 'Gangsta' af Kehlani.

Martin Jensens to deltagere Mille Bergholtz og Kári skal synge 'Without Me' af Halsey og 'I’m So Tired…' af Lauv & Troye Sivan.

Kwamie Liv har stadig alle sine tre deltagere, Tina, Oliver Antonio og Lorenzo & Charlo, med i konkurrencen. De skal optræde med henholdsvis 'All I Need' af Jacob Collier feat. Mahalia & Ty Dolla $ign, 'House of Balloons / Glass Table Girls' af The Weeknd og 'Industry Baby' af Lil Nas X feat. Jack Harlow.