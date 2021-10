Andrea Elisabeth Rudolph var lørdag aften vært på årets 'Knæk Cancer'-program på TV 2.

Men der var ingen, der vidste, om den 45-årige tv-vært og iværksætter kunne komme igennem hele aftenen, da hun først for kort tid siden kom ud på den anden side af sit kræftforløb.

Derfor stod aftenens andre værter, Louise Wolff og Natasja Crone, klar til at overtage Andrea Elisabeth Rudolphs opgaver under showet.

»Vi havde alle hendes kort, så hvis der på et tidspunkt var noget, så var 'dealen', at vi dækkede ind, indtil hun var på benene igen,« forklarede Louise Wolff efter showet.

Der stod endda en sofa ude bagved, hvor Andrea Elisabeth Rudolph kunne hvile sig, hvis det blev nødvendigt.

Men det gjorde det ikke for værten, som kom helskindet igennem aftenens strabadser.

For Louise Wolff var det også en speciel oplevelse at stå på scenen med en medvært, som selv har været igennem et kræftforløb.

»Der har været et eller andet naturligt ved at stå med Andrea, som bliver sindssygt berørt i nogle sammenhænge, hvor jeg kan mærke, at fordi jeg står ved siden af et menneske, som på mange måder bliver så skrøbelig over, hvor vildt det er at gennemføre sådan et kræftforløb, så bliver jeg også ramt af det,« sagde hun og uddybede, hvordan det spillede ind på hendes egen værtsrolle.

»Så tror jeg bare, at jeg og Natasja (Crone, red.) begge har tænkt: 'Okay, prøv at hør, så skal vi i hvert fald lige mande os lidt op her,' for det skal vi sammen det her.«

Det er kun lidt over en måned efter, at Andrea Elisabeth Rudolph kunne fortælle den glædelige nyhed om, at hun var fri fra den brystkræft, der havde ramt ni måneder tidligere.

Der blev i alt samlet 169.848.989 kroner ind i forbindelse med 'Knæk cancer'-showet.