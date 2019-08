Kæresteparret Malou Lassen og Alex Andersen fra Århus blev sidste år et af sensommerens store debatemner, efter deres medvirken i DR3-programmet 'Ku' godt må godt', der handlede om deres åbne forhold.

Anmelderne var hårde ved udsendelsen, og det blev debatteret ivrigt, om forholdet nu var ligeværdigt. Om for eksempel Alex overhovedet syntes, det var fedt, at Malou havde sex med andre mænd.

Parret, der begge læser på universitetet i Århus, tog til genmæle. De kritiserede DR for at have redigeret lidt for hårdt i deres virkelighed og understregede, at alt var godt.

Og det må man sige, de nu har bevist.

Malou og Alex blev gift i Åbyhøj kirke i Århus. Foto: Privatfoto Vis mere Malou og Alex blev gift i Åbyhøj kirke i Århus. Foto: Privatfoto

I sidste weekend blev Malou og Alex nemlig gift i Åbyhøj kirke med masser af smil og efterfølgende stor fest.

Malou skriver om deres fortsatte åbne forhold på bloggen mitaabneliv.dk. I det seneste indlæg fortæller hun om brylluppet:

»Nu er Alex og jeg blevet gift, og vi havde den vildste fest. Kærligheden og tårerne flød over. Vi var begge så rørte, at vi havde tårer i øjnene hele dagen. Dels over vores kærlighed til hinanden, men også over andres kærlighed og opbakning til os. Der er så mange gode mennesker i vores liv, og det var det smukkeste at se dem have det sjovt sammen på kryds og tværs.«

Hun forstår godt, at folk kan undre sig over, hvorfor de fortsat vil have et åbent forhold, når de er gift, men understreger, at det passer godt til dem.

Alex og Malou lever i et åbent forhold. Programmet kan streames på DRs hjemmeside. Vis mere Alex og Malou lever i et åbent forhold. Programmet kan streames på DRs hjemmeside.

Malou skriver lidt om bryllupsfesten:

»Aftenen og natten udviklede sig til en vild fest, og min gode veninde lærte os alle at twerke. I dag er det onsdag, og jeg har stadig blå mærker på mine knæ af at twerke på gulvet. Det var så frit, kærligt, nært, varmt og fucking griner! Alt, hvad vi havde drømt om.«

'Ku' godt må godt' kan stadig streames på DR.dk/tv.

Til B.T. skriver Malou i en besked: »Vi lever stadig i et åbent forhold. Det går faktisk bedre end nogensinde hvad det angår.«