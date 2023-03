Lyt til artiklen

Ida Hom og Mads Taiki Pedersen, som vandt 'Nybyggerne' i 2019 og mødte hinanden for ti år siden, skal nu giftes.

Det skriver Ida Holm på Instagram, hvor hun også fortæller, hvordan spørgsmålet blev stillet.

»10 år som sjælervenner og kærester i dag. Den mærkedag benyttede Mads til at give mig et japansk hankostempel, med tegnene for 'Holm Taiki' – mit efternavn og hans efternavn. Og det blev sidste dag som kærester, for nu er vi forlovede, du!«

Med billedet er vedhæftet en selfie af det smilende par og et billede af hankostemplet, Mads Taiki Pedersen forærede Ida Holm.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ida Holm (@idaholmc)

I 2019 vandt parret TV 2-programmet 'Nybyggerne' og flyttede dermed ind i deres nybyggede hus i Dronningsborg ikke langt fra Randers.

To år efter blev huset dog for småt. Der var en baby på vej, og hjemmet blev i høj grad brugt til at drive deres virksomhed, så parret flyttede til Risskov i Aarhus, hvor de nu bor.

De har i dag en lille pige og en butik i det aarhusianske Latinerkvarter.