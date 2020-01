Nogle gange kan det være en fordel at blive afvist af Thomas Blachman i 'X Factor'.

Som man så i aftenens premiereafsnit af TV2's populære talentkonkurrence, var det ikke første gang, at den 51-årige sanger Michael Dandanell fra Korsør havde stået over for Thomas Blachman.

For 10 år siden blev han første gang sendt ud af 'X Factor', da Remee, Lina Rafn og altså Blachman havde siddet i dommerpanelet. Denne gang klarede han sig videre fra sin audition.

Blachman mente dengang, at Michael Dandanell burde starte et band, få noget hår på brystet og få kastet nogle fadøl i hovedet. Og det var netop, hvad Michael Dandanell gjorde.

»Det er grundlæggende Blachmans skyld, at jeg laver det, jeg gør i dag,« fortæller Michael Dandanell begejstret til B.T. Han er glad, fordi han for nylig ramte jackpot og kan se frem til et stort 2020.

Michael Dandanell er oprindeligt udlært automekaniker og arbejdede i sine unge dage som jord- og betonarbejder. Det førte i første omgang til en ordentlig omgang rygproblemer.

»Arbejdet var ikke så godt for ryggen, så den fik jeg ødelagt og måtte faktisk opereres for et par måneder siden. Så i dag er jeg førtidspensionist,« fortæller Michael Dandanell, der for tiden er på piller og i gang med genoptræning.

Men trods kroniske rygsmerter udlever han altså nu drømmen som sanger.

Efter Blachmans første afvisning for 10 år siden dannede han sit eget band, der indledningsvis måtte igennem et par opstartsproblemer.

»Jeg har syv børn, så vi kaldte os Far Out – altså 'når far endelig er ude' – men så fik vi et sagsanlæg fra nogle gamle drenge fra Christiania, der havde udgivet en plade under det navn. Så skiftede vi til Dandanell and the Far out Boys,« fortæller han.

Bandet har han turneret rundt i Danmark med siden, men det er ikke her, han nu har fået succes.

For hyggens skyld har han ved siden af sine spillejob gennem årene uploadet videoer til musik-appen Smule, der fungerer som en slags online karaoke-platform.

I august, omkring hans anden 'X Factor'-audition, lagde han en video op i appen, hvor han synger det gamle Bonnie Tyler-nummer 'It's a Heartache' sammen med en amerikansk kvinde ved navn Connie fra Colorado.

Han lagde videoen op et par gange uden større virkning, men pludselig gik den viralt.

På Michael Dandanells Facebook-side, der på et halvt år haft samlet 250.000 fans, kan man se, at videoen er blevet afspillet 10 millioner gange.

Det er han selvfølgelig ret meget oppe at køre over.

»Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg er blevet bedt om at indspille en cd og skal til næste år til lande som Italien, Sverige og Tyskland og optræde. Hvis jeg ikke havde fulgt Blachmans råd, var det aldrig sket,« griner han og tilføjer.

»Mange af mine videoer optager jeg jo bare på min iPad hjemme i soveværelset, så jeg plejer at sige til mine børn, at jeg har opbygget mit musikimperium i underhylere.«

B.T. må (og kan) ikke afsløre, hvor langt Michael Dandanell kommer i dette års udgave af 'X Factor', men han har ét budskab, han gerne vil af med.

»Jeg nærmede mig de 40, da jeg gik i gang med at synge. Nu bliver jeg 51, og så eksploderer alt bare omkring mig. Det er aldrig for sent at komme i gang.«