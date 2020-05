Fredag blev Thomas Blachman kåret som vinder af årets 'X Factor' - allerede inden den afgørende finale lørdag aften overhovedet har fundet sted.

»Ja, det gik også op for mig. Men det er jo ikke det, det handler om,« siger Thomas Blachman, mens hans selvtilfredse smil afslører, at det er præcis det, det handler om.

I fredagens indledende finale stod Thomas Blachman stærkt, da han endnu havde samtlige sine tre deltagere tilbage. Lars Ankerstjerne havde kun en enkelt, gruppen Smokey Eyes, mens Nanna 'Oh Land' Øland Fabricius sad og kedede sig uden selv at være en del af feltet længere, efter hun mistede sin sidste deltager, Ilona, sidste fredag.

Og da Sofie Linde langt om længe kunne afsløre resultatet af aftenens seerstemning stod det klart, at Ankerstjerne nu også var ude af konkurrencen.

Finalen skal afgøres mellem Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann. Foto: Martin Sylvest Vis mere Finalen skal afgøres mellem Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann. Foto: Martin Sylvest

Finalen kommer dermed til at stå mellem Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann.

Men for at Blachman ikke skal sidde og kede sig, nu hvor han ved, at han med sikkerhed vinder 'X Factor', har han hygget sig med at spille dem ud mod hinanden for at bygge dem op.

»Jeg har ingen favoritter. Hver gang, jeg møder den ene alene, så siger jeg: 'Du kommer til at vinde det her', og det har jeg så sagt til de to andre også. jeg går og psyker dem lidt nu,« siger han med et stort smil.

Han er lettet. For han var faktisk ikke sikker på, at det ville gå ham så vel.

Smokey Eyes missede finalen på målstregen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Smokey Eyes missede finalen på målstregen. Foto: Martin Sylvest

»Det er kommet bag på mange. Jeg synes faktisk, Smokey Eyes var super gode i aften. Jeg havde sgu ikke set den komme.«

Smilet begyndte dog allerede at vokse, da Sofie Linde i begyndelsen af aftenens show kunne afsløre, at Thomas Blachman ville slå dansk rekord, hvis han vandt finalen.

I 2018 vandt han nemlig med gruppen Place on Earth, mens han sidste år kunne føre Kristian Kjærlund fra den ældre kategori i mål.

Med årets sejr i den unge kategori vil han dermed blive den første danske dommer, der vinder tre år i træk med tre forskellige kategorier, fortalte Sofie Linde fra scenen.

Thomas Blachman har alle sine tre deltagere i finalen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Thomas Blachman har alle sine tre deltagere i finalen. Foto: Martin Sylvest

Men det er altså ikke korrekt, måtte B.T. efterfølgende fortælle hende, da Remee gjorde det samme i 2015, 2016 og 2017.

At Blachman dermed har tabt rekorden til sin ven og gamle konkurrent tager han med et smil.

»Jeg er slet ikke i tvilv om, at Remee har gjort det. Men jeg hørte ikke efter (hvad Sofie Linde sagde, red.). Det er ikke mig, der påstår noget,« siger han og erkender, at han bar sad og svælgede i de flotte ord og udsigten til at vinde 'X factor' for tredje gang.

Og det kan man ikke tage fra ham. Anden del af finalen sendes lørdag aften på TV 2 og vil med sikkerhed blive vundet af Blachman.