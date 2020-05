»Jeg har læst overskrifterne. 'Blachman er færdig i showbiz'. Det er morsomt,« smiler Thomas Blachman efter fredagens 'X Factor'.

Selvom dommeren med sikkerhed vinder årets udgave af talentshowet, da han står alene i finalen med alle sine tre deltagere, så tabte han den blodige tv-krig, der udpillede sig sidste fredag.

For mens TV 2s 'X Factor' lukkede ned og holdt pause, da corona-epidemien for alvor lagde landet ned de seneste to måneder, så udnyttede DR situationen og overtog fredagsunderholdningen ved at sende fællessang med Phillip Faber, som ugentligt har trukket op til en million seere.

Også sidste fredag, hvor 835.000 danskere valgte det simple klaverspil, mens kun 717.000 så Blachman skabe kunst på 'X Factor'-scenen.

Ifølge Gallup er det hidtil laveste seertal for en 'X Factor'-udsendelse 796.000. Det blev målt i 2011, hvor håndboldherrene spillede sig i en VM-semifinale med en sejr over Spanien på den konkurrerende kanal.

Thomas Blachman tager dog det knusende nederlag med et smil.

»Jeg under DR det, der har sidder og tørsmægtet hver fredag aften. Det er fedt, de kommer i gang. Når det så er sagt, er jeg ikke bange. Man kan godt have et godt program, selvom der er færre seere,« sger han til B.T.

Han mener, at man ikke bare skal kigge på tallene. Man skal også kigge på, hvem de 717.000 er.

Thomas Blachman med finaledeltagerne Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann Foto: Martin Sylvest Vis mere Thomas Blachman med finaledeltagerne Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann Foto: Martin Sylvest

»Alle fra 0-60 ser 'X Factor'. Det andet handler om gamle sange, mens det her handler om ungdommen og fremtiden. Jeg tror, det er en lille smule gammeldags med fællessang, men det er underordnet,« siger jazzmusikeren.

Han forstå ikke Phillip Fabers vanvittige popularitet. Og han tror ikke, han skal frygte, at DRs guldkalv overtager hans plads bag dommerbordet.

»Det tvivler jeg sgu på, men hvem ved, om jeg selv får den? Det kan godt være, de skal ringe til ham for fanden. Hvis han er bedre end mig, helt klart.«

Det er allerede bekræftet, at 'X factor' får endnu en sæson på TV 2, og at Sofie Linde bliver vært igen. Foreløbig er det dog ikke medlt om, og det fortsat er Blachman, Ankerstjer og Oh Land der kal bedømme den resterende talentmasse.