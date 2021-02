Det lykkedes ikke rockbandet MASK fra Esbjerg at overbevise Thomas Blachman om, at de skulle videre til næste runde i 'X Factor'. Han syntes ikke, de var sexede nok, så nu er de kommet med et modsvar.

De fire vestjyske drenge, der alle er i starten af 20erne, mødtes i gymnasiet og har de seneste tre år taget tilløb til at deltage i TV 2s talentshow, hvor der som udgangspunkt synges popmusik. Det holdt dem ikke tilbage.

»Vi vil gerne brede vores musik ud til så mange som muligt, og så var det også en mulighed for at komme ud og spille i en tid, hvor man ikke rigtig er ude og spille,« fortæller bandet med henvisning til, at coronakrisen sidste år gjorde det ualmindelig svært at afholde koncerter.

»Vi har altid fulgt 'X Factor', og hvis vi skal være lidt flabede, så havde vi nok kigget lidt på de andre bands, der havde været med tidligere, og tænkt, at det kunne vi gøre bedre. Så det var sjovt at give det et skud. Det ville være ærgerligt at sidde om nogle år og fortryde, at vi ikke havde gjort det.«

Som ofte består en 'X Factor'-audition ofte af en ung mand eller kvinde, der går ind foran dommerne og synger en popsang. Da MASK stillede op i fuld bandopsætning og med volumeknappen skruet op på max, var især dommer DJ Martin Jensen ved at falde bag over.

»Det var fedt at få positiv respons, selvom vi måske gjorde Martin lidt bange,« lyder det fra bandmedlemmerne med et grin om deres første audition, der trods en forskrækket Martin Jensen sendte dem videre.

Da de nåede til denne uges 'Five Chair'-runde, hvor Thomas Blachman skulle fælde dom over deres videre 'X Factor'-færd, var tålmodigheden fra den rutinerede dommer dog sluppet op, og han endte med at sende dem hjem.

»Det er ærgerligt. Vi havde nok håbet på, at de ville give det en chance. Al respekt til Blachman, men det var bare ikke det, han ville. Det er jo også forskellige genrer. Han har med jazz og pop at gøre, hvor vi er i en helt anden boldgade. Vi kommer også som et band, der ved, hvad vi vil.«

Er der lidt rock i 'X Factor'?

Thomas Blachman sagde direkte i programmet, at han var skuffet over MASK. De forstod aldrig helt, hvad han mente.

»Han brugte alle mulige fancy ord. Der er ingen af os, der har gået på musikkonservatoriet. Han sagde, han ville have noget dynamik og nuancer, og vi forstod det, som om vi ikke bare skulle spille det samme hele tiden – det syntes vi heller ikke, vi gjorde, så vi blev forbavset over hans reaktion.«

Selvom MASKs 'X Factor'-karriere altså allerede er ovre, så har de fået masser af positive reaktioner og henvendelser fra folk og især rockfans, der har set dem på tv. Tilbud om at komme ud og spille til sommer har de også fået, så nu krydser de fingre for, at landet snart åbnes lidt mere op.

Og så har de en lille hilsen til Thomas Blachman.

»Blachman sagde, at han synes, rock skal være sexet, og det syntes han ikke, vores er, så derfor har vi lavet en sang, der hedder 'Sex Factor'. Vi håber, at når det hele åbner igen, at vi kan ride videre på den bølge, vi er på nu. Vi skal udnytte det, så længe vi kan, at folk kender vores navn.«

