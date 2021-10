Fredag blev det kommende 'X Factor'-dommerhold sat.

Her stod det klart, at veteranen Thomas Blachman og sidste års tilføjelse, dj'en Martin Jensen, vender tilbage, og så er der en ny kvinde i klassen: Den 36-årige sanger Kwamie Liv.

Men hvem er det nu lige, hun er?

»Hun er Billie Eilish, bare en oktav dybere og så en meget mørkere musik,« lyder forklaringen fra Thomas Blachman til B.T.

Kwamie Liv er ny 'X Factor 2022'-dommer sammen med veteranen Thomas Blachman og dj'en Martin Jensen. Sofie Linde bliver atter engang vært på TV2-programmet.

Både han og Martin Jensen er meget begejstrede for deres nye meddommer, som tv-seerne lærte at kende i 2018, da hun fortolkede 'Pianomand' til DR1s mindekoncert for Kim Larsen og i TV 2-programmet 'Toppen af poppen' i både 2019 og 2020.

Men det var allerede tilbage i 2014, at Kwamie Liv slog igennem som musiker, ikke mindst internationalt.

Her udgav hun sin debut-EP 'Lost in The Girl', hvor titelsangen blev kåret til det hotteste nummer i verden af den anerkendte musikjournalist Zane Lowe. Fire år efter udgav hun albummet 'Lovers That Come And Go', og nu er hun aktuel med singlen 'Take It Back (I Want More)'.

Derudover har Kwamie Liv også komponeret filmmusik, ikke mindst 'Guldkysten'-titelsangen 'Remember Me, in Every Cloud of Gold', som hun lavede i samarbejde med 'Twin Peaks'-komponisten Angelo Badalamenti, som hun blev nomineret til en Robert for.

Så Kwamie Liv er en anerkendt musiker, også selvom hun ikke nødvendigvis er et kendt ansigt i den brede offentlighed.

»Jeg er super positiv over, at TV 2 tør at tage det gamble at have hende som 'X Factor'-dommer. De kunne have taget et let valg: Sys Bjerre, Medina, hvad ved jeg, et eller andet popikon, som alle kender, men faktisk at gå så indie, som de også gjorde, dengang de tog Oh Land, det synes jeg er modigt. Det er fedt,« fortæller Martin Jensen til B.T.

Hos TV 2 er man ligeledes glade for den nye tilføjelse, man har valgt til programmet.

Kwamie Liv udgav sin første EP i 2014, og året efter optrådte hun på Apollo-scenen til Roskilde Festival.

»Det er jo vigtigt for os, når vi sammensætter en dommertrio, at de kan noget forskelligt, og jeg synes, at de her tre favner bredt og skiller sig ud fra hinanden. Og så er Kwamie Liv jo bare en kæmpe faglighed og generelt en stærk kvinde,« begrunder TV 2s underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, over for B.T.

Også fagligheden er det, Thomas Blachman slår på, når han hylder sin nye dommerkollega Kwamie Liv.

»Kwamie er et sindssygt seriøst bud. Hun er lige præcis alt det, det handler om i et seriøst musikprogram, der bliver ved med at insistere på at være et musikprogram. Hun er en dygtig sangskriver, dygtig sanger, god stilskaber, hun har en utrolig følelse med, hvor tingene bevæger sig hen i tiden, hun er kommet til et punkt, hvor hun havde lyst til at dele sine erfaringer,« forklarer Mr. 'X Factor'.

»Jeg har stor respekt for hende. Hun er meget stille umiddelbart, men så snart det handler om musik, så kommer passionen, og så skal hun nok begynde at slå i bordet, så selv Martin kan blive skræmt!«

Den kommende 'X Factor'-dommer selv glæder sig til at blive udfordret og rørt og skabe musikalske oplevelser for sine deltagere og seerne derhjemme.

»Lige pludselig var den der. Det var en snor, jeg bare hev og hev og hev i, og nu står vi her. Men samtidig føles det virkelig rigtigt. Jeg har svært ved at sige nej til nye udfordringer,« fortæller Kwamie Liv til B.T. om, hvorfor hun nu står med rollen som 'X Factor'-dommer.

»Det er en af den type job, hvor man bliver nødt til bare at kaste sig ud i det, for man kan ikke forudsige alt. Men jeg vil gøre mit bedste,« lover hun.