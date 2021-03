Det er kun sket én gang før, og nu sker det igen. En dommer sender sin egen deltager hjem i ‘X-Factor’.

Dog virker Thomas Blachman, der også i femte sæson besluttede at sende sin egen gruppe ud af programmet, ikke særlig berørt af situationen.

»Jeg synes, det var udramatisk begge gange. Det var jo det, der måtte ske. Det gav mening,« siger han i en fattet tone.

Han fortæller, at på trods af at Ida på scenen fortalte, at hun var lettet over, at hun og Neva ikke længere var en del af programmet, så var det ikke aftalt.

Neva og Ida sang for sidste gang i 'X-Factor'. De røg ud i tredje liveshow. Foto: Jesper Sunesen Vis mere Neva og Ida sang for sidste gang i 'X-Factor'. De røg ud i tredje liveshow. Foto: Jesper Sunesen

»Vi havde ikke talt om det før showet. Det var en beslutning, der kom til mig,« siger Thomas Blachman og fortsætter:

»Man behøver jo ikke være menneskekender for at se, at de var ved at være slidt op nu.«

Han henviser her til de mange hadebeskeder, som særligt Ida har talt meget om både i de traditionelle og på sociale medier. Hun er i chok over, hvor mange hadefulde ting, hun har modtaget.

Hun og Neva har modtaget både kommentarer og beskeder, hvor seerne kritisere alt fra deres udseende og til deres sangstemmer. ‘Det grimmeste, jeg har set længe,’ havde en skrevet på Facebook.

Der blev givet kram og fældet tårer efter tredje liveshow. Foto: Jesper Sunesen Vis mere Der blev givet kram og fældet tårer efter tredje liveshow. Foto: Jesper Sunesen

»Det er måske meget godt, de ryger ud. Alle er glade, og de slipper for alt det der,« lyder det fra Thomas Blachman.

Faktisk synes han også, at det på en måde er godt, Neva og Ida forlader ‘X-Factor’ i et af de første liveshows, for man kender jo til klicheen om, at mange af deltagerne hurtigt bliver glemt.

»De har noget originalitet, men det er ikke altid den, der er mest likable. Det kan være, det er det nye Sanne og Lis – eller måske mere Anne og Lis, jeg ved det ikke altså,« siger han, da B.T. taler med ham efter showet.

Han er ret sikker på, at de to bliver til noget stort. Særligt Idas evner, er ham meget imponeret af.