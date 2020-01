'X Factor'-deltageren Alma Agger tog både Ankerstjerne og Oh Land med storm, da hun indtog scenen fredag aften under Five Chair Challenge i Thomas Blachmans kategori for solister mellem 15 og 23 år.

Den skaldede dommer var dog bestemt ikke lige så begejstret over Almas udgave af Beyoncés sang 'Daddy Lessons', som hans to meddommere var.

»Hvad hjælper det (talent, red.), hvis kvinden er doven,« lød det fra en skuffet Blachman, der fortsatte:

»Du ved, du kan synge, og så kommer du ind og leverer hele det første minut af sangen med en flad leverpostejklang,« sagde han og kritiserede hendes engagement:

'X-Factor' dommer Thomas Blachman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere 'X-Factor' dommer Thomas Blachman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Du har en helt særlig gave, og så kommer du ind og leverer sådan noget, fordi du ikke gider at øve otte timer om dagen. Det er manisk fråseri. Det var bare øv!«

På trods af den hårde kritik fik Alma dog én af de fem stole og fik endda lov til at blive siddende hele vejen igennem og er dermed videre til den kommende Bootcamp.

Chokket fra Blachmans kritik ramte dog hårdt, fortæller den unge sangerinde:

»Det var en vild og ambivalent følelse, fordi jeg selv syntes, min optræden gik godt, og fordi Oh Land og salen virkede begejstrede, så da Blachman ikke var glad, blev jeg lidt chokeret,« siger hun og fortsætter:

»Det var meget underligt, at ham, der skulle sende mig videre, var den eneste, der syntes, jeg ikke havde leveret godt nok, så jeg var meget nervøs.«

Især da Thomas Blachman satte spørgsmålstegn ved hendes mængde af øvetid, stejlede Alma en smule.

»Det blev jeg faktisk lidt irriteret over, for jeg havde virkelig øvet meget. Vi havde to uger til at blive klar, og jeg øvede i hvert fald en time om dagen op til. Han efterlyste så otte timer, men det er jo en overdrivelse, for det kan man jo ikke. Jeg havde i hvert fald mistet min stemme så.«

»Men ja, jeg blev lidt irriteret og vidste ikke, hvad jeg skulle svare, for man føler sig lidt udsat, når man står der, og han stikker til én. Samtidig ville jeg gerne passe lidt på med at svare dumt igen, bare fordi jeg følte mig presset i situationen,« fortsætter hun.

Alme Agger under sin optræden ved Five Chair Challenge. Vis mere Alme Agger under sin optræden ved Five Chair Challenge.

Det var dog ikke kun hårde ord, der kom ud af Thomas Blachmans mund efter Almas optræden. Blachman roste også den unge sangerinde ved at kalde hende et 'naturtalent'.

Den kompliment lagde Alma dog ikke selv mærke til, fortæller hun.

»Den kommentar strøg hen over hovedet på mig, fordi jeg havde fået så meget kritik og bare tænkte, at jeg ville ryge ud. Det var først bagefter, da jeg snakkede med min far og mine veninder, at det gik op for mig, at han (Blachman, red.) havde kaldt mig det.«

Næste afsnit af 'X Factor' løber over skærmen den 7. februar klokken 20 på TV 2, hvor det er Ankerstjernes grupper, som kaster sig ud i den famøse Five Chair Challenge.