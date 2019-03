Efter Patricks optræden var der ikke mange roser at hente hos Oh Land og Thomas Blachman. De mente begge, at hans optræden var for corny og for kæk.

»Det bliver påtaget skuespil. Det er for poserende og kækt,« sagde Blachman til Patrick efter han havde spillet nummeret ‘Sort tulipan’ af Folkeklubben.

Patrick havde til aftenens show valgt at få lavet en tatovering af en sort tulipan med teksten ‘Jeg vil dø som en sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altan’.

Ankerstjerne fortalte inden Patrick gik på scenen, at Patrick havde besluttet, at han ville synge sangen, som teksten på hans tatovering kom fra.

Ankerstjerne havde endda besluttet inden de to vidste om Patrick ville gå videre fra anden runde, at han ville betale for tatoveringen, hvis de nåede til tredje runde.

Og i aften stod Patrick så på scenen med en tatovering af en sort tulipan på brystet.

Han havde som en sjov gimmick valgt at sætte sorte tulipaner på bordet foran dommerne. Men da Oh Land samlede blomsten op foran hende, viste det sig, at den var friskmalet.

Det resulterede i, at Oh Land fik sorte fingre, og spurgte undrende hvad det var. Hertil svarede Patrick, at det er sort spraymaling, for tulipanen skulle jo være sort.

Selvom der blev grint af det skøre indslag, ændrede stemningen sig hurtigt, da dommerne skulle til at give Patrick feedback på hans optræden.

Om Patrick ender i farezonen igen får vi at vide lige straks, men det ser ikke godt ud, efter den overhaling han fik fra Blachman, men også af Oh Land.