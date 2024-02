Thomas Blachman er ikke fan af at bruge deodorant.

Da 'X Factor'-duoen Oscar og Karl i årets sidste bootcamp-program begejstrede den rutinerede dommer, fortalte han samtidig i sin ros, at han denne dag for første gang i sit liv havde brugt deodorant.

»Jeg har aldrig svedt mere. Jeg har kunne dufte mig selv mere, fordi jeg vibrerer i jeres selskab. Virkelig fedt,« lød det fra Thomas Blachman, der endte med at sende Oscar og Karl videre til årets liveshows.

Da B.T. møder Thomas Blachman på et pressemøde i 'X Factor'-studiet forud for årets første liveshow og spørger indtil deodorant-kommentaren, svarer han først:

Thomas Blachman, Christian Oprea, Mariya Apollonia og gruppen KAOS med Oscar Øhlers Pedersen og Karl Schollain Birckner deltager i X Factor pressemøde hvor årets live deltagere bliver præsenteret i programmets studie i Brøndby tirsdag den 20 februar 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er jeg holdt op med. Det fungerede ikke.«

»Du er ikke deodorant-typen?



»Nej, det har jeg aldrig været.«

Hvorfor ikke?

»Det ved jeg ikke. Det føles bare forkert.«

Hvilken deodorant havde du taget på den dag?

»Det aner jeg ikke. Det lægger jeg ikke mærke til.«

Du tog bare den nærmeste?

»Ja.«

Deodorant eller ej, så glæder Thomas Blachman sig til endnu en ny livesæson.

Han fortæller, at det netop er liveshowsdelen, han holder mest af, og han føler, at programmet, der kører 17. sæson, efterhånden er blevet mere end et musikprogram.

»Det er kulturhistorie. Det har kørt, og folk ser det i hobetal, og jeg føler mig dybt forbundet til seerne og føler også et ansvar,« forklarer han.

Ud over Oscar og Karl der sammen går under navnet Kaos, stiller Thomas Blachman i år med Mariya Apollonia fra 'voksen'-kategorien og Cristian Opera fra 'unge'-kategorien.

Først liveshow sendes fredag 23. februar.