Flere af B.T.'s læsere skrev under årets første 'X Factor'-liveshow undrende beskeder omkring Thomas Blachmans solbriller.

Den garvede 'X Factor'-dommer tog solbriller på hver eneste gang, en deltager gik på scenen, men tog dem af igen lige bagefter.

Da B.T. fangede dommeren efter showet, spurgte vi indtil mysteriet.

Hvad sker der med brillerne?

«Det er bare, fordi jeg ikke kan se artisterne. Det er ikke solbriller, men rigtige briller,« forklarer Blachman.

Men hvorfor tager du dem så af og på i stedet for bare at beholde dem på?

«Det er for, at seerne kan få lov til at se mig i øjnene og føle min tilstedeværelse,« afslutter dommeren.

Thomas Blachman var lige ved at miste den ene af sine tre deltagere fredag aften.

15-årige Mathilde Caffey, der ellers var i top tre over bookmakernes favoritter, måtte nemlig ud i omsang mod Nicklas fra kategorien +23.

I sidste ende trak Blachmans unge deltager dog det lange strå, da Ankerstjerne valgte, at hun leverede en bedre optræden end Nicklas.

Dermed har både Ankerstjerne og Blachman alle sine tre deltagere med videre til næste gang, mens Oh Land må nøjes med to.

Næste liveshow bliver vist fredag den 28. februar klokken 20.00 på TV 2.