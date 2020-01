38-årige Debbie Hansen fra Brønshøj havde taget fire af sine seks børn med til 'X Factor'-audition. To af dem havde hun med inde foran dommerne, og det syntes Blachman ikke var verdens bedste idé.

»Du dominerer dine børns liv,« lød det fra den berygtede 'X Factor'-dommer, der sendte familien hjem igen.

I dag husker Debbie Hansen tilbage på oplevelsen med et stort smil. Hun er stor fan af Thomas Blachman og havde set frem til at møde ham.

»Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare altid godt kunnet lide ham. Han er en fascinerende type, så det var en fed oplevelse,« husker hun tilbage.

»Det gjorde selvfølgelig lidt ondt, da han sagde det der med, at jeg var en dominerende mor, men jeg blev ikke sur på ham, for han kender mig jo ikke. Det er jo bare sådan, Blachman er. Han fyrer alt muligt pis af.«

Debbie Hansen fortæller, at hun i mange år havde haft lyst til at stille op i 'X Factor', men havde manglet mod. Da hendes ældste datter på 17 år blev gammel nok, spurgte hun sin mor, om de ikke skulle tage af sted sammen, og så fik Debbie Hansen en idé:

»Jeg tænkte, at hvis vi ikke gik videre, så måtte vi lave noget underholdning, og derfor aftalte jeg med min 15-årige datter, at hun skulle komme ind og rappe, hvis dommerne sagde nej. Hun turde ikke først, men sagde så til sidst okay.«

Hun husker, at stemningen i tv-studiet først var god, men så vendte den pludselig, da Blachman syntes, der gik for meget 'familieudflugt' i den.

Debbie Hansen med to af sine døtre til 'X Factor'-audition. Foto: TV2 Vis mere Debbie Hansen med to af sine døtre til 'X Factor'-audition. Foto: TV2

»Det blev lidt rodet, og jeg syntes, vi var inde foran dommerne i lang tid, fordi de bare blev ved med at snakke. Jeg blev lidt paf, da Blachman ændrede mening om os, men det er bare synd for ham. Han skal jo sige et eller andet.«

Debbie Hansen er i dag glad for, at hun tog chancen og stillede op i 'X Factor', selv om det ikke blev nogen stor succes.

Hun fik overvundet sin frygt og ser det som en fed oplevelse, hun har haft med sine børn.

»Min datter er lidt bange for, at vi bliver et klip på YouTube, men ellers var det en fed familieudflugt.«