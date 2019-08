Thomas Blachman er tilbage.

Den ikoniske 'X Factor'-dommer har sagt ja til endnu en sæson i den bedste sendetid, for der er stadig en masse at kæmpe for. Især for de helt unge, fortalte han torsdag på et pressemøde.

»De unge mennesker bliver mere og mere forvirrede. Vi forelsker os i hinandens retoucherede virkelighed. Der synes jeg, det er fedt at kunne give nogle teknikker til, hvordan man kan arbejde med sig selv.«

Helt konkret er Thomas Blachman træt af udviklingen på de sociale medier, og hvor meget det fylder i unges liv i dag.

Blachman. Foto: Martin Sylvest Vis mere Blachman. Foto: Martin Sylvest

»Instagram har skabt en stor misundelseskultur. Influencers og alle de røvhuller, som sidder og sælger produkter på deres profiler. Alt er bare productplacement for at stå og sige noget ligegyldigt nonsens. Der er en masse – undskyld – røvhuller, som har overtaget folks evner til at føle frihed, selvtillid og evne til at tage egne valg.«

Her mener Thomas Blachman, at han kan hjælpe med 'X Factor'.

»Der skal et modstykke til. Det kan jeg blandt andet bidrage med ved at bede de unge mennesker om at snakke, føle og lægge mærke til sig selv. For kommercialismen har i den grad sejret,« lyder det fra Blachman.

Han synes ikke, skiftet fra DR til TV2 har ændret noget.

»Ikke en skid. Jeg har fået den samme lorteløn alle årene.«

Hvad er en lorteløn?

»Det ved jeg ikke. Det behøver vi ikke snakke om.«

Du nævnte det bare selv.

»Haha, ja, jeg mener bare, det er ikke det, jeg går op i. Jeg er her, fordi jeg ytrer mig.«

Thomas Blachman fortæller, at han personligt også bruger 'X Factor' som en ventil for at komme ud med sine holdninger.

»Nu har jeg ikke blandet mig noget i et halvt år, for jeg vil gerne være frisk i 'X Factor'. Og jeg er glad og taknemmelig for stadig at blive spurgt.«

Han smiler:

»En million mennesker, som fortsat gider høre på, hvad jeg siger. Det skal jeg sgu være taknemmelig for.«

Ankerstjerne og Oh Land, som også er hans meddommere i den kommende sæson, har han også stadig kun gode ting at sige om:

»Det er jo ligesom en valgkamp. Skide være med, hvem der vinder, så længe man kan give hånd bagefter. Jeg har respekt for de to andre. Nu starter vi forfra, og hvis vi kan se igennem, at det er reality-talent-tv, så synes jeg, diskussionerne er det hele værd.«

Se i videoen øverst, hvorfor de tre dommere har sagt ja til endnu en omgang 'X Factor'.