'Du skal bare have en lille tissemand også, så er jeg glad.'

Sådan lød det fra Thomas Blachman, da Noah Skaalum deltog i og vandt X Factor tilbage i 2011. Dengang hed han ikke Noah, men Sarah, og efter en optræden, hvor han selv havde valgt at være iført et jakkesæt, mente den nu 56-årige dommer, at der ikke var lang vej til et kønsskifte.

Selvom det kan virke som en stødende kommentar, så var X Factor-dommeren ikke helt galt på den.

»Man må da give Thomas ret i, at han så noget, jeg ikke havde set selv, som jo egentlig passer på mit liv nu,« siger Noah Skaalum i dokumentarprogrammet 'Sarahs forvandling til far' på TV 2.

Sådan så det ud, da B.T. fik besøg af Noah – dengang Sarah – kort efter han vandt X Factor i 2011. Foto: Bjarke Bo Olsen

I programmet besøger 24-årige Noah Skaalum X Factor-dommeren, og de to taler om den tid, Noah Skaalum deltog i talentprogrammet.

Thomas Blachman uddyber, at han ikke italesatte det, fordi han troede, at han kunne forudsige det. Det var en indskydelse.

Og Noah Skaalum giver ham ret.

Herunder kan du se et billede af Noah Skaalum og hans søn

Vis dette opslag på Instagram [far rollen] - For mange arter er faderrollen nærmest ubetydelig eller helt fraværende. Søheste er imidlertid et eksempel på det modsatte; hos disse - og enkelte andre arter - har faren overtaget den primære omsorg for afkommet. . . Hos mennesker er du den som får dit barn til at sove, fordi du ikke dufter af mælk. Du er den som leger for voldsomt med dit barn, den som skifter bleen for hurtigt, du er den som gør de ting som mor/partner ikke tør - men vigtigst af alt i min familie, så er jeg klippen når min kone har brug for en skulder, jeg er den som løfter både mor og barn og passer på dem når de ikke kan klare det selv. Jeg har æren af at bære mine to guldklumpe gennem livet, og gøre det så smertefrit som overhovedet muligt! #dukankaldemighercules #far #transdad #family #hjertebarn #elionoscarskaalum #heltalmindeligeunormaleforaeldre Et opslag delt af Noah skaalum (@noahskaalum) den 15. Feb, 2020 kl. 2.12 PST

»Men det var det der med at finde ud af, er det bare, fordi jeg kan lide tøjet og mere bare ser mig selv som en maskulin figur – eller er jeg reelt set en mand. Det har været en megastor labyrint at skulle finde rundt i,« svarer han og fortsætter:

»Det har taget lang tid.«

Mødet mellem de to finder sted i december. Kun en uge før Noah Skaalum fik fjernet sine bryster – og samtidig cirka en uge efter han fik sønnen Elion sammen med sin kone Sika Skaalum.

»Det er altid dem, der tør stå ved, hvad de nu har lyst til – det er også dem, der bliver til dem, de har lyst til at være,« siger Blachman, kort før samtalen mellem dem slutter.