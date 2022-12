Lyt til artiklen

»Det har været en meget positiv overraskelse.«

Sådan lyder det fra Thomas Blachman om sin nye 'X Factor'-dommerkollega Simon Kvamm efter efterårets første audition-optagelser.

»Det har foreløbigt været mageløst let. Det er blevet automatiseret uden at være kedeligt eller stift. Det glider bare. Der kommer fantastiske deltagere, og så er der også kommet en ny fantastisk dommer, som også tager det vildt alvorligt,« lyder det videre fra Thomas Blachman, der især hæfter sig ved Simon Kvamms sprog.

»Simon er jo en alvorlig, saglig, sjov, kyndig mand, som ikke spilder tiden. Du får en følelse af, at der en kærlighed til musik, der ligger til grund for at han har sagt ja. Der er kommet et sprog på bordet.«

Ses stadig med Martin Jensen Selvom TV 2 har skiftet Martin Jensen ud med Simon Kvamm i dommerpanelet, så ses de stadig privat, fortæller Thomas Blachman. »Vi kan altid får hinanden til at grine, og folk jeg griner med, dem glemmer jeg aldrig. Min kæreste er også vild med ham.« Så han er måske blevet en del af familien? »Ja, på en måde.«

Simon Kvamm, Kwamie Liv og Thomas Blachman har færdiggjort efterårets optagelser og er klar til at sende 'X Factor' live i 2023. Foto: Claus Bech Vis mere Simon Kvamm, Kwamie Liv og Thomas Blachman har færdiggjort efterårets optagelser og er klar til at sende 'X Factor' live i 2023. Foto: Claus Bech

Han fortsætter:

»Der er kommet en større kærlighed til sproget, og det sprog kan og skal. Jeg kan godt lide sprog, og det kræver, at man får noget igen - noget hurtig - og der er Simon en god salon rytter. Du får noget tilbage, som du ikke havde set komme.«

Thomas Blachman kan ikke give et konkret eksempel på, hvornår det for alvor har slået gnister i 'X Factor'-studiet, men slår blot fast:

»Vi har fået et højere lixtal, og det er pissegodt. Det er jo public service. Jeg har tørstet lidt efter et udvidet ordforråd, som Simon nu repræsenterer. Det betyder bare noget.«

Han tilføjer:

»Når Simon taler, så lytter jeg nysgerrigt og er tilstede.«

