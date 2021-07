Efter tre sæsoner har Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius valgt at stoppe som dommer i 'X Factor'.

Og hun har virkelig fået sat sit præg i de tre sæsoner, mener Thomas Blachman og TV 2.

Det fortæller de til B.T.

»Blachman,« lyder det i den anden ende, da B.T. ringer til den garvede 'X Factor'-dommer.

Tv-koryfæet er dog placeret i et soppebassin med et barn, som han lige er nødt til at tage sig af. Han tager sig dog lige tid til at kommentere kort på, at meddommeren er stoppet på programmet.

»Hun var fantastisk. Hun var retorisk skarp, og kunstnerisk blev hun bedre og bedre for hver sæson. I sidste sæson leverede hun noget af det bedste kunstnerisk, ud over det jeg selv lavede, selvfølgelig. Hun har været i lære hos de bedste, og hun var en fornøjelse at arbejde sammen med,« siger Thomas Blachman.

Hos TV 2 kommer man til at savne Oh Land som dommer, men man ønsker hende også held og lykke med fremtiden.

»Nanna har været en gave som dommer i ‘X Factor’. Hun er yderst kompetent, dygtig og fantastisk til at udvikle talenter. Og så er hun til og med rigtig sød og dejlig at arbejde sammen med. Alt sammen noget, som gør, at vi kommer til at savne hende som dommer. Nu skal der ske noget nyt – og det bliver spændende både for ‘X Factor’ og for Nanna, som vi ønsker alt det bedste og sender en kæmpe tak,« skriver TV 2-underholdningsredaktør Dorte Borregaard i en mail til B.T.

Forklaringen på, at hun trækker sig fra dommertjansen i den populære sangkonkurrence, er, at hun hellere vil prioritere andre ting i en i forvejen presset kalender.

»Jeg har længe gået og bildt mig selv ind, at jeg havde 'for lidt tid' til at gøre alle de ting, jeg gerne har villet, og har først nu opdaget, at det jo ikke er tiden, der er for lidt, men mig, der laver for meget.«

Oh Land slutter således på toppen, da hun vandt programmet for første gang i den seneste 2021-sæson, hvor hendes deltager Solveig løb med sejren.