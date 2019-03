Thomas Blachman er storforbruger af radiokanalen Radio24syv, der lukker 31. oktober. Og nedlæggelsen af den populære radiokanal har han en klar holdning til.

»Det er så dumt, tarveligt og meningsløst,« siger han til B.T.

Torsdag kom det frem, at Berlingske Media ikke har valgt at genansøge om sendetilladelsen til Radio24syv, på grund af kravet om, at 70 procent af medarbejderne skal have bopæl mindst 110 km væk fra København.

»Jeg tænker bare, hvad fanden sker der for det her lille land? Når noget virkelig er blevet godt og lykkes over alt forventning. Man lukker jo heller ikke The Beatles,« siger han og fortsætter sin tirade mod blandt andet Dansk Folkeparti, der har stået i spidsen for aftalen.

»Det er en svinestreg. Det er så lavloftet. Jeg synes, det er skamfuldt.«

Han mener, at det er lykkedes radiocheferne Mikael Bertelsen og Mads Brügger at revolutionere dansk taleradio.

»Hvorfor fanden skal man ødelægge det og flytte det 110 km uden for København,« spørger han retorisk.

Fredag gav administrerende direktør for Berlingske Media og bestyrelsesformand for Radio24syv Anders Krab-Johansen udtryk for, at han ikke ønskede, at det 31. oktober er slut for radiokanalen.

»Vi havde satset på at udvikle Radio24syv i otte år mere. Men det kræver, at vi kan udvikle forretningen og investere i podcast. Sådan blev det ikke. Det piner mig at sige farvel til så meget talent,« sagde Anders Krab-Johansen.

Mindre diplomatisk var han, da B.T. spurgte ind til lukningen af kanalen.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at der ville komme et udbudsmateriale, der var lavet med det formål, at vi ikke skulle søge igen,« sagde han.

B.T. præsenterede Dansk Folkeparti for Berlingske Media-direktørens kritik, men gruppeformand Peter Skaarup mener, at den er fejlslået.

»Jeg kan slet ikke nikke genkendende til kritikken fra Anders Krab-Johansen. Det handler om, at vi skal have et Danmark i balance. Og det gælder også radio, hvor vi skal have dækket hele landet. Når man har to taleradioer, skal de ikke have samme afsæt. Journalisterne skal jo også se landet fra forskellige steder,« udtaler han.