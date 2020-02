Det blev bemærket både hos meddommerne og tv-seerne, at Thomas Blachman brød reglerne i aftenens 'X Factor'.

Selv er den notorisk selvtilfredse dommer bedøvende lieglad med kritikken.

»Jeg går da til kanten. Seerne burde være taknemmelige for den lill ting,« siger han til B.T. efter showet.

Fredag var der 80'erfest i 'X Factor'-studiet, hvor de otte tilbageværende deltagere sang hver deres sang fra det farverige årti.

Dommerne Thomas Blachman, Ankerstjerne og Oh Land. X - Factor liveshow 2, fredag den 28. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Thomas Blachman, Ankerstjerne og Oh Land. X - Factor liveshow 2, fredag den 28. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Hele to sange blev det dog til for Blachmans 15-årige deltager Mathilde Caffey, som sang et såkaldt mashup - altså to forskellige sangen i én, da hun forenede 'Seven nation army' af The White Stripes og 'Sweet Dreams' af Eurythmichs.

Og hvor sidstnævnet er fra 1983, så er 'Seven nation army' fra 2003.

»Måske har man særlige fordele, når man har været med i 41 sæsoner,« grinede Ankerstjerne med hensyn til Blachmans regelbrud.

Også på Twitter og i B.T.s liveblog vækkede det undren, at Blachman havde valgt en sang, der ikke passede i aftenens tema, og flere valgte endda at kalde det 'snyd'.

Mathilde Caffey er videre i X Factor. X - Factor liveshow 2, fredag den 28. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Mathilde Caffey er videre i X Factor. X - Factor liveshow 2, fredag den 28. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

At Mathilde Caffey snød, er den unge sangerindes mentor dog ikke enig i.

»Come on, det gjorde hun jo for fanden ikke. Udgangspunktet var Annie Lennox fra 80'erne (forsanger i Eurythmics, red.). Det er en måde at referere til nutiden, at man putter et vers ind (fra 'Seven nation army', red.). Det nummer har altid manglet et vers, så det var oplagt at putte det ind. Det er et mashup. Det må man gerne,« siger han.

»Det var en lille ting for at få lidt energi ind. Det var superfedt. Der er ikke nogen, der kan blive sure over lidt kreativittet, for fanden. Vi slutter og starter med kæmpehittet. Altså, come on.«

Sidste fredag endte Mathilde Caffey i farezonen, og Blachman erkendte, at det var hans skyld, idet han havde valgt en forkert sang til sin deltager.

Hvordan var aftenens sangvalg?

»Perfekt. Det gjorde, hvad det skulle. Hun kom ikke i farezonen.,« siger Blachman.

Det gjorde til gengæld Oh Lands rapper Kali og Ankerstjernes pigegruppe Sway.

Blachman fik det sidste ord og sendte Kali videre. Dermed er Sway ude af konkurrencen.