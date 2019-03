Det var en sjov oplevelse at deltage i programmet 'Date Mig Nøgen', men enkelte ting har dog overrasket 35-årige Bjørn Vinge Pedersen.

For eksempel kunne han ikke rigtig komme sig over, hvordan hans egen stemme lød, når han talte.

»Jamen, jeg synes jo, jeg lyder som en, der er med i en Morten Korch-film.«

Det fortæller den jyske smed, som måtte stoppe programmet efter at have set fem minutter af det.

»Jeg kan godt lide at være i centrum og have spotlightet, men jeg er bare ikke vild med at se mig selv.«

Grunden til, at han valgte at melde sig til datingprogrammet, hvor alle deltagere skal være afklædte, er, at han mente, at nogen burde gøre det.

Hvis ikke han meldte sig, var han ikke sikker på, at der var andre, der gjorde det.

I forbindelse med optagelserne kan man se, at den håbefulde ungkarl får vokset sin kønsbehåring væk, og det er en anden del, han ikke er så vild med ved programmet.

De var ikke noget problem for den 35-årige jyde at smide alt tøjet. Det synes han var helt ok. Foto: Foto: TV2 Zulu Vis mere De var ikke noget problem for den 35-årige jyde at smide alt tøjet. Det synes han var helt ok. Foto: Foto: TV2 Zulu

»Jeg kan godt lide at se soigneret ud, så jeg synes ikke, det var så fedt, at mit skræv lignede ansigtet på en trettenårig,« siger han.

Han understreger dog, at det er nemt at være bagklog, og at det er, som det er.

For ham var det ikke det store problem at stille sig op nøgen, og selvom det var en udfordring i første omgang, er det stadig meningen, han skal se afsnittet.

Planen er, at han og nogle kammerater skal samles og se det sammen lørdag aften, inden det bliver vist i tv.

Han siger, at hele processen og de mange timer, man ender med at være i studiet, var en sjov og spændende oplevelse, som han er glad for at have fået med.

Programmet ligger allerede nu på TV2 Play, men bliver vist på TV2 Zulu på mandag. Så hvis man ikke vil have afsløret slutningen, skal man ikke læse videre her.

For Bjørn Vinge Pedersen fortæller, at selvom han og Marie, som han vælger til daten, hygger sig, så er det ikke blevet til mere efter. I slutningen af programmet kan man se, at de har snakket om, at de skulle mødes til en anden date.

»Jeg er jo 35 år gammel, og jeg kan godt fornemme situationerne, og jeg synes, der manglede lidt kemi. Det var ok, jeg hyggede mig. Det var en rigtig god date,« siger ungkarlen og fortsætter:

»Jeg er nok lidt mere vant til, at interessen er der fra modparten, at der godt lige kan komme en sms eller et opkald, så det ikke bare bliver en envejskommunikation.«

Han fortæller, at han har skrevet og spurgt om en anden date, men eftersom det ikke kunne lade sig gøre, har de to deltagere efterfølgende ikke haft kontakt med hinanden.

»Jeg har det sådan med, at hvis jeg har skrevet en sms, så vil jeg gerne have, der kommer en sms igen. Jeg gider ikke skrive to sms'er i streg.«

Bjørn Vinge Pedersen har dog ikke fortrudt sit valg og tager det med som en erfaring mere, selvom han ikke fandt kærligheden.

Udover vennerne mangler også famillien at se programmet, og som Pedersen fortæller, så tager de det pænt, uden at de snakker uendeligt meget om det.

»Det er jo ikke sådan, at min mor hænger et stort banner op, hvor der står 'Min søn er med i 'Date Mig Nøgen'.«