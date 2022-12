Lyt til artiklen

En bjørn spiser en masse kokain og går amok i en kæmpe blodrus.

Det er højst overraskende plottet til en kommende Hollywood-film, der har fået den meget dækkende titel 'Cocaine Bear'.

Hvad der om muligt er endnu vildere end både plot og titel er dog, at den er baseret på en sand historie.

Ligesom i filmen starter virkelighedens historie med, at en narkosmugler taber et stort parti kokain i en skov, som en nysgerrig bjørn begynder at labbe i sig.

Her stopper lighederne mellem de to historier. Det betyder dog ikke, at den sande fra 1985 ikke er vild nok.

Et andet sted i USA er en borger i Knoxville, Tennessee, nemlig vågnet op til, at der ligger en død mand i indkørslen.

Han er stærkt bevæbnet, iført skudsikker vest og et par hyttesko fra Gucci, lyder rapporter fra den 37 år gamle sag.

Manden, Andrew Thornton – tidligere narkobetjent, advokat og nu narkohandler – havde kastet først et par tasker fyldt med kokain og dernæst sig selv ud af et fly, men på tragisk vis foldede faldskærmen sig ikke ud, og narkosmugleren overlevede ikke styrtet.

Ikke langt derfra blev også en bjørn fundet død. Det store dyr var død af en overdosis, efter at have spist kokain fra de sportstasker, som Andrew Thornton havde skilt sig af med i luften.

Virkelighedens kokainbjørn var altså ikke blevet så skæv, at den gik amok i en blodrus. Og så kunne historien egentlig være endt der.

Men i 2015 faldt ejerne af souvenirbutikken Kentucky for Kentucky over et avisudklip om den gamle sag og besluttede sig for at finde ud af, hvad der var sket med bjørnen.

De hævder på butikkens hjemmeside, at de fandt frem til den obducent, som i sin tid havde erklæret bjørnen død af en overdosis.

Her ses virkelighedens kokainbjørn. Den gik dog ikke amok i sin rus – den døde bare. Nu er den udstoppet. Foto: Kentucky for Kentucky Vis mere Her ses virkelighedens kokainbjørn. Den gik dog ikke amok i sin rus – den døde bare. Nu er den udstoppet. Foto: Kentucky for Kentucky

»Dens mave var bogstaveligt talt fyldt til bristepunktet med kokain. Der findes ikke et pattedyr på denne jord, der kunne have overlevet det. Indre blødninger, respirationssvigt, overophedning, nyresvigt, hjertesvigt, slagtilfælde. Den bjørn havde det hele,« fortalte han ifølge Kentucky for Kentucky.

Trods de omfattende indre skader var bjørnen i så god stand, at obducenten kontaktede en god jagtven, som fik kokainbjørnen udstoppet.

Først blev den doneret til turistbureauet i det område, hvor den var fundet død, men skiftede siden hænder flere gange – og blev på et tidspunkt angiveligt købt af countrysangeren Waylon Jennings – inden Kentucky for Kentucky-ejerne fandt den på lageret hos en afdød kinesisk købmand og fik lov til at købe den af enken.

De store ar på maven vidnede om, at det var selvsamme amerikanske sortbjørn, der var blevet obduceret 30 år tidligere, og i dag står den i butikken i Lexington, Kentucky, og minder kunderne om den vilde historie.

Den anden historie – den om bjørnen, der går amok i stedet for bare at dø – kan du se, når 'Cocaine Bear' får premiere til februar næste år.

Trods det tvivlsomme plot er den instrueret af Elizabeth Banks, der har instrueret 'Pitch Perfect 2' og 'Charlie's Angels' fra 2019. På rollelisten ses blandt andre Keri Russell og Kristofer Hivju. 'Cocaine Bear' blev desuden Ray Liottas sidste film, inden han døde i maj i år.