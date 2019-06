25 år efter den ikoniske tv-serie blev vist første gang, taler flere af de elskede biroller ud om, hvordan det var at spille sammen med og overfor de seks 'Venner'.

Der blev kysset, grinet og råbt, når de andre karakterer skulle agere med de seks hovedpersoner. Og ikke alle scener var lige nemme at komme igennem uden at blive påvirket.

I hvert fald ikke hvis man spørger Jane Sibbett, der spillede Ross' ekskone Carol. Hun dropper David Schwimmers karakter, fordi hun er forelsket i en kvinde.

Hun husker især en episode, hvor hun spillede en meget øm scene med Schwimmer.

Da skuespiller Cole Sprouse spillede Ross' barn 'Ben' var han lille og lyshåret. Nu spiller han med i serien i 'Riverdale' i en mørkere udgave. CHRIS DELMAS / AFP Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Da skuespiller Cole Sprouse spillede Ross' barn 'Ben' var han lille og lyshåret. Nu spiller han med i serien i 'Riverdale' i en mørkere udgave. CHRIS DELMAS / AFP Foto: CHRIS DELMAS

»Det var den sødeste, sødeste scene, og vi skulle kysse. Det var så emotionelt, og han fik mig til at græde. Mine øjne blev fyldt med tårer, da vi lavede scenen, fordi han var så omsorgsfuld og kærlig og sådan 'kan vi få det her til at fungere igen?'«

Sådan siger Sibbett til Today.

Hun uddyber dog, at det var en helt anden sag, da de så endelig kyssede. Der tænkte hun bare på, at det virkede som om Scwhimmer var nervøs, siden han svedte så meget.

Andre af de biroller, som fans kender så godt, har også delt ud af nogle helt særlige øjeblikke.

Skuespillerinde Lauren Tom blev buet af, da hun skulle spille Ross' kæreste. (AMPAS) in Beverly Hills, California on August 22, 2018. Mark RALSTON / AFP Foto: Mark RALSTON Vis mere Skuespillerinde Lauren Tom blev buet af, da hun skulle spille Ross' kæreste. (AMPAS) in Beverly Hills, California on August 22, 2018. Mark RALSTON / AFP Foto: Mark RALSTON

Skuespilleren Cole Sprouse, der spillede Ross' søn fortalte, at han ligesom så mange andre på det tidspunkt var forelsket i Jennifer Anniston.

I en scene skulle han sidde ved siden af 'Rachel,' og det var ikke nemt for lille 'Ben'.

»Jeg husker, jeg glemte mine replikker og havde en slags sceneskræk, da hun sad ved siden af mig på sofaen i et afsnit. Og jeg kan huske, der var en kameramand, som var sådan 'Den lille dreng har vist et 'crush' på nogen.«

Sprouse, der stadig er skuespiller og spiller med i Netflix-serien Riverdale, fortæller, at han blev kogrød i hovedet ved kommentaren.

Flere af dem, der har spillet mindre roller i serien, fortæller, at de seks hovedroller ikke bare var venner på skærmen - de var også uadskillelige i virkeligheden.

Christiana Applegate vandt en emmy for sin rolle som 'Amy i serien. Her ses hun i 205. AFP PHOTO/ROBYN BECK Foto: ROBYN BECK Vis mere Christiana Applegate vandt en emmy for sin rolle som 'Amy i serien. Her ses hun i 205. AFP PHOTO/ROBYN BECK Foto: ROBYN BECK

Sådan husker Lauren Tom også holdet på serien. Hun startede på serien, da den for alvor var begyndt at blive en succes, og senere har hun tænkt, at succes kan føles som en krise, hvor folk bliver tættere på grund af den.

Man kunne se 'vennerne' gå ned igennem studiet hos Warner Brothers bogstaveligt talt arm i arm, fortæller hun.

Tom, der spillede karakteren 'Julie', som tog 'Ross' fra 'Rachel', blev overrasket over, at folk var så investerede i historien, at publikum ligefrem buede, når hun skulle spille sine scener. Alligevel siger hun, at hun selv heppede på 'Rachel,' frem for sin egen karakter.

Ligesom Julie var 'Rachels' forkælede søster 'Amy' spillet af Christina Applegate, heller ikke populær.

Applegate vandt en Emmy for sin rolle, men den dag i dag husker hun, hvordan hun modtog nyheden ved prisuddelingen med ydmyg overraskelse.

Birollerne tilskriver seriens store succes, at alle de rette ting var til stede.

Et morsomt manuskript, seks skuespillere, som leverede deres replikker med kæmpe komisk talent og en historie, der også virker i dag, 25 år efter vennerne første gang dukkede op på skærmen.