Da de sidste afsnit af 'Borgen' kom i starten af 2010'erne, havde ingen regnet med, at Donald Trump skulle blive verdens mest magtfulde mand.

Men verden er forandret efter eks-præsidentens fire år i Det Hvide Hus, og derfor kommer 'trumpismen' og fake news-æraen til at fylde meget i de kommende afsnit af DR's hit-serie, 'Borgen.'.

Det fortæller Birgitte Hjort Sørensen, der spiller Katrine Fønsmark i den populære serie, der snart vender tilbage.

»Vi spejler verden, som den er, og verden har også ændret sig. Både den journalistiske og den politiske scene er noget andet nu. Da vi sluttede, kunne man jo ikke forestille sig en Trump og fake news var jo slet ikke noget, vi forholdt os til overhovedet,« siger hun og forsætter:

»Det er en stor del af universet nu. Så på den måde følger vi med. Den er også lidt mere international nu,« siger hun om den nye sæson.

Men ellers er hun ikke meget for at røbe flere detaljer.

Thomas Levin, Pilou Asbæk, Julie Agnete Vang, Birgitte Hjort Sørensen og Jeppe Gjervig Gram (bagest fra venstre) samt Lisbeth Wulff, Sidse Babett Knudsen og Adam Price (forrest fra venstre) ved pressemødet forud for DRs tredie sæson af Borgen, torsdag den 20. december 2012 i Ørestaden. (Foto: Andreas Beck/Scanpix 2012) Foto: Andreas Beck Vis mere Thomas Levin, Pilou Asbæk, Julie Agnete Vang, Birgitte Hjort Sørensen og Jeppe Gjervig Gram (bagest fra venstre) samt Lisbeth Wulff, Sidse Babett Knudsen og Adam Price (forrest fra venstre) ved pressemødet forud for DRs tredie sæson af Borgen, torsdag den 20. december 2012 i Ørestaden. (Foto: Andreas Beck/Scanpix 2012) Foto: Andreas Beck

I det hele taget var det en stor overraskelse for hende, at 'Borgen' ville vende tilbage,

»Det er en stor fornøjelse, men også en stor overraskelse. I mange år troede vi ikke, der ville komme flere. Men da jeg så begyndte at læse manuskripterne, havde jeg det lidt sådan, som når man finder gamle venner på Facebook, siger hun og forklarer:

»Så for mig har universet hele tiden eksisteret, nu får vi så bare lov til at kigge ind i det. Det er et kæmpe priviligium,« fortæller Hjort Sørensen.

Under corona-krisen blev hun mor for anden gang - så lockdown passede hende faktisk fint.

»Jeg fik mit andet barn lige da vi lukkede ned. Så pandemien har også været barsel for mig. Så nu har jeg to små piger, så det er dejligt,« siger hun.