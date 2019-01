Susanne Biers Netflix-film ‘Bird Box’ har slået rekorden for flest afspilninger i premiereugen på streamingtjenesten. Og nu har nogle af seerne fået en ‘god’ idé.

Nogen er nemlig blevet inspireret af filmens præmis om, at man ikke må kigge, fordi man ellers bliver sindssyg og forsøger at begå selvmord eller bliver en slags forkynder.

Derfor sidder hovedpersonen Sandra Bullock, som spiller Malorie, i store dele af filmen med bind for øjnene i en båd sammen med to børn, Boy og Girl, der også har bind for øjnene.

Og det er netop det at kunne finde rundt og klare sig, mens man er blind, der har skabt den ‘udfordring’, som folk verden over nu kaster sig ud i.

Bird Box challenge #BirdBox #BirdBoxChallenge pic.twitter.com/6dyHVFEX5s — Enrique Ruano (@enrique_ruanox) 28. december 2018

De vil… ja, du gættede det, gøre ting med bind for øjnene, skriver blandt andet MSN.

Det har flere delt billeder og videoer af på det sociale medie Twitter, hvor de bevæger sig rundt i huse og haver uden at kunne se.

Men som det ofte er, så er ting lettere på film end i virkeligheden, og derfor kan det gå grueligt galt, hvis du ikke er forsigtig, hvis du laver udfordringen.

Sådan lyder advarslen fra Netflix, som opfordrer til, at man helt lader være med at vove sig ud i at bevæge sig blindt rundt, hvis man ikke er vant til det i forvejen.

Listening For The Birds

Problemet er særligt opstået, fordi folk ikke blot prøver at lave udfordringen på sig selv, men også involverer børn - ligesom i filmen.

På Twitter skriver Netflix:

‘Jeg fatter ikke, det er nødvendigt for mig at sige det her, men: VÆR SØDE IKKE AT SKADE JER SELV I ‘BIRD BOX’-UDFORDRINGEN,' skriver de og fortsætter:

'Vi ved ikke, hvordan den er startet, og vi værdsætter jeres engagement, men Boy og Girl har kun et ønske for 2019, og det er, at du ikke ender på et hospital på grund af et meme.’