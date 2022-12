Lyt til artiklen

Avatar-efterfølgeren 'The Way of Water' sætter lige nu rekord i billetsalg i de danske biografer.

154.066 billetter er der solgt til filmen, hvilket er rekord for en biograffilm i 2022, har Disney netop opgjort.

Succesen kommer bag på den tidligere 'The Sopranos’-stjerne, Edie Falco, der spiller rollen som General Ardmore i filmen.

I det amerikanske talkshow ‘The View’ har hun netop fortalt værten Whoopi Goldberg, at hun troede, at serien var blevet en total fiasko.

Edie Falco, der tidligere har spillet med i 'The Sopranos', optog sine Avatar-scener for fire år siden. Foto: NDZ/STAR MAX/IPx

De optagelser af ‘Avatar: The Way of Water’, som den 59-årige skuespiller er med i, blev nemlig optaget for hele fire år siden. Og Edie Falco troede, at filmen for længst var udkommet.

»Jeg så den første film, da den udkom, hvilket er et godt stykke tid siden. Den anden ‘Avatar’ indspillede jeg for omkring fire år siden,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har haft travlt og lavet andre ting efterfølgende, så da nogle nævnte ‘Avatar’, tænkte jeg: ‘Åh, den er sikkert udkommet uden at klare sig særligt godt’,« forklarer Falco i talkshowet.

En fiasko kan man ikke ligefrem kalde filmen, der har omsat for over 450 millioner dollar på verdensplan. Ligesom, der allerede nu er planer om endnu en opfølger.