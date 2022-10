Lyt til artiklen

Instruktøren Damien Leone havde bestemt ikke regnet med det.

Men hans nyeste gyserfilm 'Terrifier 2' er blevet en gigantisk succes.

Filmen har fået vilde reaktioner på de sociale medier, hvor flere beskriver, hvordan de så folk kaste op, besvime og forlade biografen, fordi filmen var så ubehagelig.

'Lige set 'Terrifier 2'. Det var virkelig godt og klamt. Fyren bag mig besvimede og drattede ind i min stol. En anden fyr gik fra salen, fordi han ikke havde det så godt. Jeg hørte en fyr kaste op på toilettet', skriver en.

Just saw Terrifier 2. It was an amazing gory mess. The guy behind me passed out cold n crashed into my chair, another guy left because he didn’t feel good, I overheard him say and walking out theatre door I heard a guy puking hard & loud in the bathroom. #Terrifier2 @damienleone — TJ Barker (@realTJBarker) October 8, 2022

En anden bruger skriver, at der blev tilkaldt en ambulance til en, der havde set filmen i biografen.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4 — Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022

De mange reaktioner har da også betydet penge i kassen for filmen.

Den har allerede tjent over en million dollar – til trods for, den kun kostede 250.000 dollar at lave.

Og flere amerikanske medier beskriver, at det er reaktionerne på sociale medier, der ligger til grund for den store succes.

Til Entertainment Weekly fortæller instruktøren dog, at han har blandede følelser omkring de stærke reaktioner.

»Jeg ville have elsket, at der var et par stykker, der havde forladt salen. Det er et kvalitetsstempel. Fordi det er virkelig en intens film. Men jeg vil ikke have, at folk besvimer eller får det dårligt under filmen. Det er meget surrealistisk. Den hedder jo 'Terrifier 2', så du skal nok starte med at se nummer et, så du ved, hvad der venter dig,« fortalte han i interviewet.

’Terrifier 2’ har ikke på nuværende tidspunkt premieredato i Danmark.

Etteren kan dog ses på Amazon Prime, hvis man er abonnent der.