Efter sin deltagelse i TV 2 Zulu-programmet 'Date mig nøgen' har Betina fået utallige henvendelser. Nogle positive, nogle negative. Og oftest er henvendelserne lidt for nærgående.

Betina har modtaget en masse beskeder fra forskellige mænd, som er meget interesseret i hende, efter de har set hende nøgen i programmet 'Date mig nøgen'.

Men bare fordi Betina har vist sig nøgen på landsdækkende tv, mener hun ikke, det er ensbetydende med, at hun er villig til at tage imod alle tilbud. Men det føler hun, mange af dem, der henvender sig til hende, tror.

»Det betyder ikke, at så må jeg nøjes med et eller andet, fordi jeg har fået et tilbud. Så er der også dem, der siger 'nå, nu når du ikke fik en date, vil du så på date med mig?' Men når man modtager en sms med hverken navn eller billede på, så bliver man sådan lidt - nej tak,« fortæller Betina under en live-sending til B.T.s følgere på Facebook.

Betina har været med i 'Date mig nøgen'. Siden har hun fået masser af selvtillid. Foto: B.T. Vis mere Betina har været med i 'Date mig nøgen'. Siden har hun fået masser af selvtillid. Foto: B.T.

Betina har ikke valgt at tage på date med nogen af de mange interesserede mænd, fordi hun ikke synes, det er sådan, hun skal møde en fremtidig kæreste.

At hun deltog i programmet, var ikke nødvendigvis for at blive inviteret med på date, men mere for at få bekræftet sig selv i, at hun er god nok, som hun er.

»Jeg lægger ikke skjul på, hvordan jeg er og ser ud. Men jeg har nok været skuffet over mig selv og har derfor følt, at det var dét, jeg skulle ud i, før jeg blev tilpas med mine egne deller,« fortæller Betina, som har fået meget større selvtillid efter at have deltaget i programmet.

Nu har hun intet problem med at henvende sig til fyre, når hun er ude med sine veninder i byen. I byen genkender folk hende også fra programmet, men hun ser ikke noget galt i, at de har set hende nøgen i forvejen.

»Det er bare sjovt. Selvfølgelig er der nogle, der er lidt for nærgående, men som regel siger folk bare, at de synes, jeg er sej, og at jeg ser pæn ud,« fortæller Betina.

En Facebook-bruger spurgte Betina følgende tese: 'Datingmarkedet er for overfladisk, men et koncept bygget udelukkende på at vælge ud fra udseendet er ikke?'

Betina mener dog ikke, det er ligeså overfladisk som for eksempel Tinder, da man er uredigeret og er fuldkommen sig selv.

»Det er mere overfladisk på Tinder, fordi du vælger den bedste side af dig selv. Der vælger du ikke billedet med tømmermænd, men billedet lørdag aften inden du skal i byen. Og så er det jo opstillet. 'Date mig nøgen' er da også lidt overfladisk, men det er naturligt,« siger Betina.

Betina i programmet 'Date mig nøgen'. Foto: TV 2 Vis mere Betina i programmet 'Date mig nøgen'. Foto: TV 2

Betina mener, vi skal gøre op med den perfekthedskultur, der er kommet på de sociale medier og i datingmiljøet.

»Influencere redigerer deres billeder til ugenkendelighed. Og det skal vi væk fra. Selvfølgelig må man godt redigere med et bedre lys, det gør vi jo alle for et pænt billede. Men det med at gøre sine lår mindre og røv større, det skal vi ikke,« siger Betina i live-udsendelsen.

Derfor synes hun, at 'Date mig nøgen' er et program, der kan være med til at vise, at alle er forskellige og smukke på hver sin måde.

»Datingmarkedet er blevet til, at vi alle skal være så perfekte. Der kommer 'Date mig nøgen' med noget nyt, hvor intet er perfekt.«