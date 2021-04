Mikkel besvimede kort efter duellen mod Martin, men det ser ud til, at han hurtigt rejser igen, det var ikke tilfældet.

Mikkel på 25 var i aftes i dødsduel med Martin ‘MK’ på 47 år i ‘Hjem til gården’ på TV 2. Mikkel havde valgt disciplinen styrke, som i aftenens afsnit gik ud på at stable høballer i en pyramide. De to deltagere var tæt hele vejen igennem, men med marginaler får Mikkel sat den sidste høballe først og vinder derfor konkurrencen.

»Mikkel er 20 år yngre end mig, så selvfølgelig var Mikkel bedre end mig, er Martins første kommentar,« da HER&NU fanger ham på telefonen.

Martin ser det som et klap på skulderen, at han faktisk var så tæt på at vinde, og Mikkels tilstand efterfølgende bevidner om, at Mikkel ikke havde mere at give af. Mikkel besvimer på tv, men man ser ikke, hvor skidt han faktisk er. Det ligner på tv, at han rejser sig igen med det samme, men det er ikke tilfældet.

»Han sætter sig ned, og så ruller han lige øjne en gang. Han ligger der længe – måske 10-15 minutter,« fortæller Martin, der også kan afsløre, at produktionen gav ham chokolade og cola.

»Der er 20 års forskel, og at det er ham, der er nede og ligge, det er fint med mig. Så kan jeg med oprejst pande sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne, slår Martin fast og laver sjov med, at timingen af Mikkels blackout godt kunne have været anderledes.«

»Jeg kan bare ærgre mig over, at han ikke besvimede på vej ned for at sætte den pind der,« griner Martin, der er stolt af sin indsats på gården og for hele oplevelsen generelt.

