Ellen DeGeneres er kendt for sin generøsitet og varme personlighed. Men bag den polerede, opstillede scene gemmer sig en giftig kultur, der har været præget af racisme, mobning og intimidering.

Sådan har beskyldninger de seneste måneder lydt mod det meget populære talkshow 'The Ellen DeGeneres Show', hvor værten DeGeneres får besøg af en række kendisser til en snak om alt mellem himmel og jord.

Men diverse beskyldninger har ikke været nok til at afholde den karismatiske talkshow-vært og hendes akkompagnerede i at vinde en stor pris. De har vundet prisen 'best talkshow' ved E! People's Choice Awards, der løb af stablen søndag aften i Los Angeles. Det skriver Sky News.

»Jeg modtager ikke blot denne pris selv, men på vegne af hele mit fantastiske hold, der gør showet muligt. De møder ind hver dag, giver af 100 procent af sig selv hele tiden,« sagde hun i sin takketale.

US actress Portia de Rossi (L) and US comedian Ellen DeGeneres arrives for the 77th annual Golden Globe Awards on January 5, 2020, at The Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON Vis mere US actress Portia de Rossi (L) and US comedian Ellen DeGeneres arrives for the 77th annual Golden Globe Awards on January 5, 2020, at The Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON

Hun fortsatte med at takke sine kolleger, men sendte også en tak til fansene, der havde stemt på showet. Prisuddelingen er nemlig, som det kan ses i navnet, baseret på seernes egne stemmer. Prisuddelingen hylder underholdningsbranchen og har gjort det lige siden 1975.

Ellen DeGeneres har været vært på sit eget talkshow siden 2003, men er i år kommet i modvind efter beskyldninger om en kultur på arbejdspladsen der bidrager til racisme, mobning og intimidering. Tre producere forlod produktionsselskabet i sommer og stod frem med anklagerne.

Det fik DeGeneres til at undskylde under premieren af den seneste sæson. Her fortalte hun, at der var sket ting, som aldrig burde have været sket:

»Jeg tager det meget seriøst, og jeg ønsker at sige, at jeg er meget ked af det til dem, der er berørt. Jeg ved, at jeg er i en position med privilegier og magt. Med det kommer et stort ansvar, og jeg tager ansvar for, hvad der sker i mit show.«

Efter beskyldningerne blev en undersøgelse sat i værk, og hun kunne konkludere, at det var nødvendigt med forandringer.

Derfor så hun den nye sæson som en ny start, forklarede hun.