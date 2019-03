For Mariyah er det vigtigt at skelne mellem livet som mor og livet som realitystjerne.

Mariyah Samira er kendt fra både ‘Dagens mand’ og ‘Besat af Bad Boys’, hvor hun bestemt ikke er typen, som man overser. Mariyah er meget ærlig og bestemt ikke bleg for at vise lidt bar hud, men når det kommer til sin datter, har hun været ganske hemmelighedsfuld i medierne.

Til dagens pressemøde på den nye sæson ‘Divaer i junglen’, som Mariyah medvirker i, havde hun dog taget sin datter, Yasemin, med til pressemødet.

– Hun er otte år og hedder Yasemin, men hun bliver kaldt for Mina. Hendes far ser hun hver anden weekend og så også i helligdage og ferier. Han bor også i København, så det fungerer godt. Hendes far og jeg fandt sammen, da jeg var 18 år, og vi var så sammen i otte år. Vi fik Mina, da jeg var 22 år, og vi gik så fra hinanden for et par år siden, da Mina var fire år, forklarer Mariyah og fortsætter:

– Der er mange, der bliver chokerede, når de hører, at jeg har en datter, fordi de er sådan: “Man kan da ikke se sådan ud, når man har et barn”. Men det kan man altså godt. De bliver overraskede over, at jeg har født et barn med den krop, som jeg har. Og også fordi jeg er den, jeg er, så de kan ikke lige forestille sig, at jeg har et barn. Men man ser en anden side af mig, når jeg optager programmer, og der bliver min datter jo passet, når jeg laver tingene, fordi jeg ikke synes, at hun skal med på optagelse. Dating og børn, det synes jeg ikke, at man skal kombinere. Og ‘Besat af Bad Boys’ og et barn, det synes jeg heller ikke, der passer sammen.

– Også nu her, hvor jeg har været med i ‘Divaer i junglen’, der blev hun jo også passet. Der er hun så hos min familie, eller min familie er hjemme hos mig og passer hende der. For eksempel Olde, der også er med i ‘Besat af Bad Boys’, hun passer hende tit. Mina skal jo også passe sin skole, så hun kan jo i princippet heller ikke lige være med mig på optagelse.

Ser op til sin mor

Selvom nogen måske kan tænke, at det ikke harmonerer at være mor samtidig med at være realitystjerne, ser Mariyah det bestemt ikke som et program.

– Jeg synes, at det fungerer meget godt med både at være mor og så at være med i de her programmer. Jeg har jo som regel ikke Mina med, da jeg ikke synes, at hun skal eksponeres i de ting, som jeg selv vælger at være med i. Men hun er med i dag, fordi Fie Laursen er her, og min datter elsker ‘Divaer i junglen’, hvor hun så Fie Laursen sidste år. Hun synes, at Fie Laursen og Caroline er de smukkeste kvinder i verden. Min datter kunne også godt selv tænke sig at være med i ‘Divaer i junglen’, forklarer Mariyah.

– Det har jeg det helt fint med, at hun gerne vil. Hun skal da bare go for it! Det er jo sjovt. Det skal dog siges, at Mina er meget mere stille og rolig end mig. Hun er også udadvendt, men hun er ikke lige som mig, og vi er ikke som to dråber vand. Hun er lidt mere blufærdig og anstændig, så det har jeg sgu gjort meget godt, fortsætter hun grinende.

