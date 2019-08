Reality-baben har været ude for en voldsom bilulykke.

Vi lærte Kia Renate Schultz Bendixen at kende i TV3-programmet ’Besat af Bad Boys’, hvor hun ledte efter kærligheden. Desværre havde hun ikke heldet med sig i programmet, og den rette bad boy er heller ikke sidenhen dukket op.

– Jeg har desværre ikke fundet nogen kæreste, men jeg har heller ikke så travlt. Jeg har heller ikke gang i nye tv-projekter, da jeg lige nu fokuserer fuldt ud på ‘Stjerne Boksning’, lød det fra Kia, som de seneste måneder har kæmpet for at blive klar til Geggo og Cengiz’ projekt.

Desværre for Kia bliver der ingen boksekamp i denne omgang, da hun har været ude for et voldsomt uheld:

– Kia blev desværre ramt af en bilulykke og andre skader der gjorde at hun ikke kunne deltage i søndagstræningerne i samme omfang som de andre – det er brandærgerligt, for Kia er virkelig en sej og sød pige, som fortjener en kamp, men vi regner stærkt med at se hende med til næste år, hvis hun er frisk, lyder det fra Geggo.

Kia selv åbner også op om ulykken til Realityportalen.dk:

– Jeg kørte sammen med en anden bil, da vedkommende lavede en opbremsning midt på vejen, som ikke var forudset. Jeg har derfor totalskadet bilen og forstuvet min nakke. Jeg er dog ok trods skaderne, men jeg har stadig mén med nakken og ryggen. Det kunne have endt grueligt galt. Men heldigvis havde nogen hånden over mig, og jeg fik også penge fra forsikringen til en ny bil, forklarer Kia og tilføjer:

– Det har åbenbart ikke været mit år. Efter bilulykken tog jeg lige halvdelen af min finger i en pålægsmaskine, så det er først ved at hele og se godt ud igen nu. På grund af både biluheld og min finger har jeg derfor misset nogle af søndagstræningerne til ‘Stjerne Boksning’, og det er der, jeg ikke kan være med. Men jeg stiller op igen næste år, og jeg er allerede sikret en plads.

Her ses Kia efter ulykken (Foto: Privat) Vis mere Her ses Kia efter ulykken (Foto: Privat)

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk