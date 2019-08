Realitydeltageren er nyforelsket - men hendes nye kæreste er ingen badboy.

I ‘Besat af Bad Boys’ har seerne fulgt med i Melanis jagt på kærligheden, og nu har realitydeltageren fundet den. Hun er nemlig blevet kærester med 30-årige Emil fra Næstved, der arbejder som selvstændig murer. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Vi har haft en lille smule skriveri på Instagram for noget tid siden, som ikke var noget for nogen af os. Men så genoptog vi kontakten i juni og tog på en lidt anderledes date, som endte med at blive super hyggelig,« siger hun og fortæller, at kærligheden mellem dem siden blomstrede for alvor.

»Vi har set hinanden i seks uger godt og vel, hvor det er udviklet sig i den rigtige retning. Og da vi var ret enige om at skulle være eksklusive, og han nu skulle møde min datter, føltes det som det rette tidspunkt at sætte titel på,« siger hun.

Emil har selv en datter, som Melani endnu ikke har mødt, ligesom han heller ikke har mødt ‘Besat af Bad Boys’-deltagerens søn endnu. Det er planen, at han skal det, når sønnen er tilbage fra sin far. Men Emils møde med Melanis datter gik helt efter planen.

»Det gik superfint med at møde min datter. Vi tog i legeland, og hun åbnede hurtigt op og tog ham bare i hånden. Og det smelter jo lidt en mors hjerte,« siger hun.

Ligner en badboy, men …

Melani er ikke i tvivl om, hvad hun faldt for ved kæresten.

»Jeg faldt for hans personlighed, hans kækhed og humor. Han er tilpas skør og får mig til at grine og smile, og så gør han mig bare tryg,« siger hun og fortsætter: »Kemien mellem os, måden han håndterer og behandler mig på. Og så har han et ret lækkert smil og nogle flotte øjne – egentlig er han bare en okay flot én, griner hun.«

Og selv om han måske ligner en ægte bagboy, så vil Melani ikke sætte ham i den kasse.

»Emil har måske et udseende og en attitude, som kunne minde om en badboy, men jeg vil ikke kategorisere ham som en. Han har et godt hjerte, og han er helt perfekt, lige som han er,« slår den forelskede realitydeltager fast.

I videoen herunder kan du se, da Kia, Melanie og Nanas bytur sluttede med et stort drama i ‘Besat af Bad Boys’.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk