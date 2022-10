Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For Sarah Grünewald er det altid noget specielt, når 'Vild med dans' kommer til særudgaven i anledningen af Knæk Cancer.

For sådan en aften, hvor ingen dansepar ryger hjem, men fokus i stedet er på at samle penge ind til kræftforskning, det kan altså noget helt særligt for tv-værten.

»Jeg kan helt klart mærke, at det er en særlig aften, og jeg bliver berørt af det. Hele stemningen, altså det går jo op for én, hvad man samler penge ind til, for der er mange pårørende og kræftramte. Ja, det er en lorte sygdom,« siger Sarah Grünewald efter showet.

Forrige år mistede hun selv sin bror Kai Grünewald til sygdommen.

Sarah Grünewald kunne ikke undgå at blive bevæget, da den nu kræftfrie Casper dansede med Mille Funk i 'Vild med dans - knækker cancer' på Det Kongelige Teater i København, fredag den 28. oktober 2022. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sarah Grünewald kunne ikke undgå at blive bevæget, da den nu kræftfrie Casper dansede med Mille Funk i 'Vild med dans - knækker cancer' på Det Kongelige Teater i København, fredag den 28. oktober 2022. Foto: Martin Sylvest

Men i aften vil hun hellere have, at det skal handler om alt det, som aftenens 'Vild med dans -–knækker cancer' formåede – ikke mindst at indsamle 20,8 millioner kroner til den gode sag.

»Det betyder meget for mig at få lov til at være vært på noget, som gør en forskel. At man ikke bare kun er sådan en tv-dukke var jeg ved at sige!« lyder det fra tv-værten.

Ikke mindst kan Sarah Grünewald mærke, at 'Knæk Cancer'-særudgaven giver »et helle«.

For så slipper man for negative kommentarer og alskens ukrudt, der normalt strømmer ind i indbakkerne og kommentarsporene på sociale medier.

»Det samler virkelig folk, for når man samler penge ind til så ond en sygdom, for det kan man ikke have noget dårligt at sige om,« siger Sarah Grünewald.

»Det synes jeg bare er så fint, fordi vi har så mange holdninger til alting, og nogle gange også ret negative holdninger.«