På Lolland bor parret Jonna og Thomas med deres tvillinger og to sammenbragte børn i et lejet hus.

Men økonomiske problemer æder forholdet op.

For parret har samlet set en gæld på mere end 1,4 millioner kroner, som særligt stammer fra Thomas' fortid. Men Thomas har svært ved at dele sine økonomiske bekymringer med Jonna, så i stedet lukker han øjnene.

Det betyder, at han hver eneste måned burde betale 32.200 kroner mere af på sin milliongæld, end han gør nu.

Den massive misligholdte gæld præsenterer 'Luksusfælden'-eksperterne Louise Fredbo-Nielsen og Kenneth Hansen for målløse Thomas og Jonna i tirsdagens afsnit.

»Jeg er bare sindssygt overrasket. Nok mest over mig selv. Over at jeg har været sådan en stor idiot,« siger en berørt Thomas.

»Det er mig, der har skylden på det der. Det er jo min dumhed, min stædighed, min vrede, min latterlige tankegang. For at sige det pænt.«

Heldigvis bakker Jonna ham op, og hun er lige så forfærdet over at se, hvordan de to har brugt de penge, de ellers følte, der var så få af.

»Vi er jo nødt til at ændre fuldstændig holdning til tingene,« siger Jonna.

Og det må eksperterne give dem ret i.

»Fordi den her opfattelse af, at I ikke har nogen penge mellem hænderne, at I spinker og sparer, det passer simpelthen ikke,« understreger Louise Fredsbo-Nielsen, og parret giver hende ret.

Men meget skal laves om, før Thomas og Jonna nogensinde kan se frem til at blive gældfrie.