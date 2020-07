Det er ikke nemt altid at skulle udstråle, at alt er perfekt.

Michelle Ulrichsen fra sæson 2 af ‘Ex on the beach’ lever et liv udadtil, hvor alt fremstår perfekt. Hun går i det perfekte tøj, hendes krop er perfekt, hendes makeup er perfekt, og hendes kæreste er perfekt. I en story på Instagram bryder den unge babe sammen og fortæller, at alt ikke er, hvad hun udgiver det for at være.

»Jeg åbner ikke op om tingene, jeg tør ikke tale om tingene, og jeg sætter en facade op, for folk skal ikke vide det her. Og folk skal ikke se mig sådan her. Folk skal kun se det positive, og jeg skal være perfekt. Jeg skal altid se pæn ud, men det gør jeg faktisk ikke,« fortæller Michelle i en story på Instagram.

Virkeligheden er, at hun ikke har overskud til at leve op til sine egne mål og forventninger til sig selv. Michelle får skyldfølelse over, at hun ikke får trænet, at hun ikke får ryddet op i sit tøj, og at hun ikke gør mere for sig selv.

»Jeg siger hele tiden, at jeg ikke har overskud, fordi jeg arbejder hele tiden. Men det nytter jo ikke, at jeg bruger alt min fritid på at sove, fordi jeg ikke har noget overskud. jeg glædede mig til at få ferie, for så ville jeg få mit overskud tilbage, men der er altid et ‘men’ eller et ‘når’,« fortæller Michelle.

Michelle vil nu prøve at lave om på sit overskud, ved at få sparket sig selv afsted til træning og ved at gøre noget godt for sig selv, og det første, der skal ordnes, er håret.

Artiklen er blevet bragt i samarbejde med Realityportalen.dk