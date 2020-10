Radio LOUD har været i luften et lille halvt års tid, og nu udvider de ejerkredsen.

Berlingske Media har nemlig købt 40 procent af selskabet bag LOUD. Det skriver Radio LOUD i en pressemeddelelse.

»Vi er stolte over det gode samarbejde, vi her tager hul på, og jeg ser frem til at føre LOUD fantastisk videre sammen med Berlingske Media,« siger LOUDs bestyrelsesformand, Martin Larsen.

»Vi ser meget ens på de udfordringer, der er i forhold til distribution af lyd til unge, og ikke mindst deler vi LOUD-visionen om at skabe kvalitetsindhold til vores unge,« fortsætter han.

Foruden Berlingske Media, har sydfynske Radio Diablo 40 procent, mens de sidste 20 procent er fordelt på jyske ejerpartnere.

Anders Krab-Johansen, der er koncernchef og udgiver for Berlingske Media, glæder sig også til det nye samarbejde, der efter planen skal begynde 1. november.

»Vi kan se talenter, der folder sig ud hos LOUD, og det vil vi gerne understøtte. Berlingske Media er optaget af lyd og podcast, og her udvikler LOUD nogle særlige kompetencer i forhold til unge, som er vigtige for uafhængige medier,« siger Anders Krab-Johansen i pressemeddelelsen.

Berlingske Media var i otte år hovedaktionær i Radio24syv, men trak sig ud, da DAB-tilladelsen til den nye kulturkanal kom i udbud.

LOUD sender på en tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet. Nævnet er orienteret om detaljerne i samarbejdet og skal nu vurdere aftalen, før samarbejdet officielt kan træde i kraft.