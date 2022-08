Lyt til artiklen

»Jeg tænkte, at han var ude på at snyde. En lille tyveknægt. Og jeg var ikke den eneste, der tænkte det.«

Kevin var skeptisk, da hans mor forelskede sig i Joshua.

Blandt andet fordi Joshua kun er 28, og Berit er 51.

Men også fordi de valgte at gifte sig på anden date.

Primært bunder Kevins skepsis dog i, at Joshua er fra Nigeria.

»Og det eneste, du hører i nyhederne, er, at de snyder,« fortæller han sin mor i Kanal 5-programmet 'Grænseløst forelsket'.

Her følger man syv danskere, der har fundet kærligheden uden for landets grænser, hvilket i flere tilfælde giver store udfordringer.

Ikke mindst for Berit, der mødte stor skepsis fra både familie og venner, da hun faldt pladask for den 23 år yngre Joshua efter at have mødt ham på en datingside for to år siden.

51-årige Berit er stormende forelsket i nigerianske Joshua på 28 år. Men familien er skeptisk. Foto: Warner Bros. Discovery Vis mere 51-årige Berit er stormende forelsket i nigerianske Joshua på 28 år. Men familien er skeptisk. Foto: Warner Bros. Discovery

Seks måneder senere mødtes de i Dubai, hvor kærligheden blomstrede så hurtigt, at de besluttede sig for at blive gift, da de mødtes for anden gang 14 måneder senere.

»Jeg har nok altid haft et eller andet med mørke mænd. Jeg kan rigtig godt lide mørke mænd,« smiler hun.

Siden brylluppet så de ikke set hinanden fysisk. Og Berits 20-årige søn Kevin er derfor nervøs for, om hans mor ender med selv at stå med regningen på de 60.000 kroner, som brylluppet kostede, og om det er for at udnytte hende økonomisk, at den 28-årige nigerianer nu har forladt sit hjemland for at flytte ind hos Berit.

»Skepsissen forsvinder nok først, når han får et arbejde og ikke sender pengene derned til familien. Det skal han ikke. Det var ikke det, der var aftalen,« slår Kevin fast om sin otte år ældre stedfar, der arbejder som vvs'er i sit hjemland.

Som B.T. tidligere har beskrevet, er det ikke et ukendt fænomen, at især nigerianske mænd bruger datingsites og sociale medier til at charmere sig ind på udenlandske kvinder for at få dem til at overføre penge under dække af, at det skal betale en flybillet til Danmark. Men mændene dukker aldrig op, og pengene er tabt.

Berit kan derfor godt forstå, at hendes nærmeste familie er bekymret. Men selv er hun ikke det mindste i tvivl om, at Joshua har rene intentioner. Faktisk har hun aldrig været så sikker på noget, som hun var på deres kærlighed, da hun mødte ham første gang i Dubai.

»Man skal opleve kærligheden, som da man var 16. Du skal ikke stille 100 spørgsmål, men gå ind i det med åbent hjerte og prøve at lære den her person at kende,« fortæller hun forelsket i Kanal 5-programmet.

Også Joshua er lykkelig for at have mødt den danske kvinde, som han kalder både 'smuk, sjov og omsorgsfuld'.

»Mit livs kærlighed. En drøm, der er blevet til virkelighed,« fortæller han.

Om Berit og Joshuas kærlighed overlever omverdenens fordomme, kan du se i 'Grænseløst forelsket', som søndag kan streames på Discovery+ og herefter ses på Kanal 5 hver tirsdag fra 23. august.