»Det er jo karakteristisk for folk, som på et eller andet tidspunkt har fået et ordentligt rap over nallerne,« udtaler Julia Lahme i torsdagens udgave af 'Gift ved første blik'.

Livsstilseksperten taler om deltageren Benny, som på grund af dette 'rap' er en type, 'der har brug for at have fuldstændigt styr på sig selv', og som kan være 'ret hurtigt til at stikke af'.

Men spørger man hovedpersonen, den 54-årige Benny Hansen, så ved han faktisk ikke helt, hvad hun hentyder til.

»Den kommentar kom bag på mig, da jeg så programmet. Jeg ved ikke, hvad det er for et rap, jeg har fået over nallerne,« siger han til B.T.

Han er dog sikker på, at Julia Lahme ikke taler om hans første ægteskab og efterfølgende skilsmisse – for den foregik i fuld fredsommelighed.

Han har ikke talt med Julia Lahme om kommentaren.

Men da han ved, at hun har indsigt i store dele af hans liv gennem de mange spørgeskemaer, han har udfyldt, og de samtaler, han har haft med programmets andre eksperter, har han en idé om, at hun måske hentyder til en episode, der ligger 17-18 år tilbage.

»Jeg ved ikke, om man kan kalde det 'et rap', men jeg har på et tidspunkt besluttet mig for at kappe båndet til min familie – til mine forældre og min bror,« siger han.

54-årige Benny Hansen bor i Nykøbing Falster og arbejder som konsulent på en erhvervsskole. Foto: Mette Uhl Vis mere 54-årige Benny Hansen bor i Nykøbing Falster og arbejder som konsulent på en erhvervsskole. Foto: Mette Uhl

»Der er ikke så meget drama i det. Jeg havde andre dele af min familie med til brylluppet, og min søn ser sine bedsteforældre, og det er superfint. Jeg har bare valgt dem fra.«

Benny Hansen er ikke den eneste af årets deltagere, der ikke taler med sine forældre. Også Patrick Kim Nielsen, der i programmet bliver gift med Olivia Bak-Christensen, har tidlige fortalt B.T., hvordan han har valgt dem fra på grund af blandt andet manglende omsorg i barndommen.

Det familiære brud uddyber han i ugens afsnit af 'Gift ved første blik', hvor han fortæller, at det skyldes forældrenes alkoholisme.

Men Benny Hansen kommer ikke til at nævne sin egen situation i programmet, fortæller han.

»Mine forældre skal ikke svines til, bare fordi jeg medvirker i et tv-program – når man fortæller, at man har kappet båndet til sine forældre, så tror folk jo, man er blevet mishandlet, men der er slet ikke noget der. Jeg har måske bare manglet lidt anerkendelse i min barndom og nogle af mine voksenår,« fortæller Benny Hansen, der ved, at hans forældre er blevet gjort opmærksomme på, at han i øjeblikket kan ses på DR.

Men om de ser med, ved han af gode grunde ikke.

Selvom han ikke fortæller om sin situation i 'Gift ved første blik', har programmet alligevel hjulpet ham med at få styr på nogle tanker om den.

»Jeg blev faktisk kaldt ind til en ekstra psykologsamtale hos Nina Reventlow (psykoterapeut og ekspert i programmet, red.), fordi de mente, jeg gik og gemte på noget. At der var noget, der nagede mig. Hun var sindssygt god til at åbne knolden på mig, og pludselig kunne jeg sætte nogle ord på det hele,« siger Benny Hansen.

Så selvom han endnu ikke kan afsløre, om han fortsat er i et forhold med sin tv-hustru Tanja, tøver han ikke med at kalde sin medvirken for en succes.

»Det har været sindssygt godt og lærerigt. Og jeg er blevet meget klogere på mig selv og mine bevæggrunde.«