Så du onsdag aften sæsonpremieren på DR-programmet ‘I hus til halsen’, sad du muligvis tilbage med en lidt flad fornemmelse.

Efter Søren Vester, Line Frank, Dennis Lindequist, familie og venner i fire dage havde malet, revet mure ned og lagt nye gulve, skete der nemlig – ingenting.

Som den inkarnerede seer vil vide, slutter programmet normalt med en opdatering på, hvordan det er gået med huset efter det har fået en overhaling. Men denne gang, hvor tv-holdet besøgte Henny og Birger i Durup sydøst for Mors, sluttede programmet, da hjælperne forlod ægteparret.

Dét går ikke, synes hverken seerne eller Søren Vester:

Henny og Birger havde kun haft én fremvisning af deres hus i de 1½ år, det var til salg, før 'I hus til halsen', kom på besøg. Foto DR Vis mere Henny og Birger havde kun haft én fremvisning af deres hus i de 1½ år, det var til salg, før 'I hus til halsen', kom på besøg. Foto DR

»Vi SKAL vide om huset er solgt. Succesen i programmet er, at sælgerne kommer videre, det er ikke, at Søren Vester laver bolig tv,« siger tv-værten og tilføjer:

»Mine sociale medier er brændt sammen efter programmet.«

Både Line Frank og Søren Vester har fået flere spørgsmål fra seere, der vil vide, hvordan det er gået med Henny og Birger, efter tv-holdet tog afsted.

DR laver ændringer i hver sæson:

»For at holde programmet moderne og i 'loopet',« som Søren Vester siger, men han er ‘ret er sikker på’, at første episode af 10. sæson ikke skulle være endt, som den gjorde.

»Det må være en menneskelig fejl, der er sket,« siger han.

Fra DR lyder forklaringen:

»Alt er ved det gamle i ’I hus til halsen’, men i afsnit 1 er der beklageligvis røget en speak ud, som samler op på, hvordan det er gået med hussalget. Den korrekte version af afsnit 1 ligger nu på DRTV,« skriver DR, der lover, at seeren i alle kommende afsnit 'får en status på hussalget'.

Dennis Lindequist, Line Frank og Søren Vester er trekløveret, der sammen med venner og familie hver uge hjælper trængte boligsælgere med at gøre deres bolig mere slagbar. Foto DR Vis mere Dennis Lindequist, Line Frank og Søren Vester er trekløveret, der sammen med venner og familie hver uge hjælper trængte boligsælgere med at gøre deres bolig mere slagbar. Foto DR

For Søren Vester er fejlen et bevis på, at det går stærkt, når programmet produceres, og at der bliver arbejdet helt op til deadline.

»Det er den virkelige verden, vi arbejder i. Det nytter ikke at lave en afsluttende speak før til allersidst – for sæt nu, huset bliver solgt,« siger han.

Det samme gælder, når programmerne forberedes.

Blandt de, der har ansøgt om at komme med i programmet, booker tv-holdet mæglerfremvisninger til Søren Vester og Line Frank, der i hvert enkelt tilfælde skal vurdere om, de kan gøre huset salgbart. Sammen ser de to langt flere huse, end de skal bruge til sæsonens otte afsnit. For der bliver nødt til at være lidt ekstra at tage af:

»Nogle bliver jo solgt for næsen af os. Og det er et stort apparat, der SKAL hænge sammen, når først optagelserne går i gang.«

Til de, der måske har tænkt, om Søren Vester havde en finger med i spillet, da Birger og Henny, fra tv-værtens egen hjemegn kom med i programmet, har han et klart svar:

»De har ansøgt om at være med i programmet ligesom alle andre. Det må ikke være sådan, at man kan komme med, fordi man kender Søren Vester.«

Men han kender parret og ved, at de endnu ikke har solgt villaen på 204 kvadratmeter, men stadig bor i Durup.

»Men der er interesserede købere og fremvisninger, så det er godt,« siger han om parret, der før programmet kun havde haft en enkelt fremvisning i løbet af halvandet år.