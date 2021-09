Har du lagt mærke til, at TV 2 i årets udgave af 'Toppen af poppen' har ændret en lille smule på formatet?

Normalt, når en deltager også er forsanger i et band, bliver resten af bandet hjemme.

For eksempel medvirkede Lina Rafn i 2011 uden sin Infernal-makker Paw Lagermann, Mattias Kolstrup deltog i 2015 uden de andre Dúné-medlemmer, ligesom Lau Højen i 2016 var alene om at repræsentere Carpark North.

I stedet plejer TV 2s faste husorkester The Antonelli Orchestra at stå for at spille al musikken i 'Toppen af poppen', men ikke i år.

I den aktuelle sæson har Simon Kvamm nemlig fået lov til et par gange i løbet af programrækken at have sit nye koncertaktuelle band Hugorm med under optagelserne.

I første program, hvor Maria Bramsen er ugens hovedperson, kan man således se Simon Kvamm og Hugorm åbne ballet med en eksperimenterende udgave af det gamle Tøsedrengene-hit 'Så gik der tid med det'.

»Det er nyt, at vi har folk med eget band med i denne sæson, for Antonelli er 'Toppen af poppens' dygtige husband,« lyder det fra TV 2s underholdningsredaktør, Dorte Borregaard.

»Da Simon Kvamm spurgte, om det kunne lade sig gøre at få Hugorm med, så tænkte vi, at det kunne integreres på en god måde i programmet, for eksempel når vi er til koncerter uden for huset. Så Hugorm spiller med på et par numre i denne sæson. De har jo et helt særligt univers, som foruden det musikalske også er humoristisk, og vi er super glade for resultatet,« tilføjer hun.

Simon Kvamm med Hugorm. Foto: Pressefoto

Simon Kvamm sagde selv ved et pressemøde før den nye sæson:

»Det har været enormt fedt at få lov til at gøre noget nyt og have mit band med.«

Han tilføjede:

»Jeg smed de strategiske overvejelser omkring, hvad jeg ville vinde eller tabe på det. Det er sikkert corona, der gør det – jeg savnede bare at lave noget musik og hænge ud med nogle musikere.«

Udover Simon Kvamm medvirker Hjalmer Larsen, Malte Ebert, Katinka Bjerregaard, Alex Vargas, Mathilde Falch og førnævnte Maria Bramsen i årets udgave af 'Toppen af poppen'.