Normalt er det Sarah Grünewald, der tager imod 'Vild med dans'-parrene backstage efter deres tur på gulvet.

Men til fredagens premiere på den 19. sæson var Sarah Grünewald i stedet rykket ud i studiet til dommerne, mens hun lod sin nye medvært Martin Johannes Larsen overtage hendes gamle tjans.

»Vi har lidt brug for noget forandring engang imellem i et så velsmurt program, der har kørt i så lang tid. Og det er altid rart, når der lige sker lidt nyt,« forklarer Sarah Grünewald til B.T. kort efter premieren.

Den rutinerede 'Vild med dans'-vært nød da også at være i sin gamle medvært Christiane Schaumburg-Müllers sko ude hos publikum, band og dommere.

Sarah Grünewald kom ud i studiet som vært til premieren på 'Vild med dans 2022', mens hendes nye medvært Martin Johannes Larsen overtog hendes sædvanlige plads i backstageområdet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sarah Grünewald kom ud i studiet som vært til premieren på 'Vild med dans 2022', mens hendes nye medvært Martin Johannes Larsen overtog hendes sædvanlige plads i backstageområdet. Foto: Martin Sylvest

Men det var ikke helt uden børnesygdomme, at hun skiftede sin sædvanlige plads ud.

»Jeg tror, jeg havde taget for givet, at det ville være en walk in the park at komme herind i studiet, men der var vanvittigt mange ting, jeg lige skulle lære igen,« lyder det med et grin.

Faktisk var det tæt på at gå galt flere gange inde i 'Vild med dans'-studiet.

»Det er simpelthen så kedeligt teknisk,« forklarer Sarah Grünewald.

»Det er positioner – jeg tror, jeg har været ved at få et kamera i hovedet flere gange i dag. Så kommer jeg til at danse lidt ind foran et kamera. Der er ikke så mange pauser herude, som der var ude bagved,« slutter hun med et grin.