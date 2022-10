Lyt til artiklen

Det blev den bedste aften indtil videre for Thomas Evers Poulsen og Natasha Brock.

Parret gav den gas i en tango til temaet fra den danske serie 'Forbrydelsen'.

Og mens de let og elegant dansede over gulvet, kunne seerne også se Natasha i en helt speciel kjole.

Den brune kjole med snefnug var nemlig en direkte hilsen til serien, som musikken var fra.

Det fortæller komikeren til B.T.

»Den er naturligvis Sarah Lund inspireret,« fortæller Natasha Brock.

Foto: Martin Sylvest

Dog kan hun ikke selv tage æren for den kreative idé.

»Det var systuen, der fandt på det. De sagde, at det jo skulle hænge sammen,« fortæller Thomas Evers Poulsen og fortsætter:

»Heldigvis har Sarah Lund to sweatre en lys og en mørk, og vi fik så lov til at vælge den mørke.«

Natasha Brock får da også suppleret sin partner, for der var flere ting, hun var glad for.

»Jeg er bare glad for, at det ikke var en rigtig sweater, og jeg fik lidt længde på,« lyder det med et grin.

Parret fik 36 point i fredagens program.

Det blev skuespiller Jakob Åkerlind, der måtte forlade programmet med partneren Camilla.