»Ja, det er lang tid siden, at vi prøvede det sidst,« lyder det fra Mille Lehfeldt.

Den 42-årige spiller en af de bærende biroller i DRs nye store dramaserie 'Carmen Curlers' som overklassefruen Vita Mosholt.

Mille Lehfeldt er som bekendt datter af en anden skuespiller i form af Kirsten Lehfeldt, og i 'Carmen Curlers' spiller de for en sjælden gangs skyld over for hinanden som mor og datter.

»Jeg ved ikke, hvorfor det lige endte sådan,« fortæller Mille Lehfeldt og tilføjer:

Mille Lehfeldt på et DR-pressemøde om tv-serien 'Carmen Curlers' i DR Byen torsdag 22. september 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Mille Lehfeldt på et DR-pressemøde om tv-serien 'Carmen Curlers' i DR Byen torsdag 22. september 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

»Mette Heeno (seriens hovedforfatter, red.) må have tænkt, at det var sjovt at prøve at sætte os sammen.«

Mille Lehfeldt fortæller, at hun forinden blev spurgt, om hun ville have noget imod at spille over for sin mor, og det havde hun naturligvis ikke, smiler hun.

»Vi syntes også bare, det var sjovt, når muligheden var der.«

I de første par afsnit ser man kun Mille og Kirsten Lehfeldt sammen kort i forbindelse med en konfirmationsscene.

Kirsten Lehfeldt spiller sin datter Mille Lehfeldts mor i DRs nye serie 'Carmen Curlers'. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere Kirsten Lehfeldt spiller sin datter Mille Lehfeldts mor i DRs nye serie 'Carmen Curlers'. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Mille Lehfeldt fortæller, at de generelt set heller ikke havde så mange scener sammen under optagelserne af første sæson, men da der både er annonceret en anden og tredje sæson, ved man jo aldrig, hvordan det udvikler sig, tilføjer hun.

Mille Lehfeldt har i de sidste mange år ikke haft så mange tv-serie-roller, efter at hun i 2011 havde hovedrollen i DR-serien 'Lykke'.

Hun forklarer, at det blandt andet skyldes, at hun i de mellemliggende år har fået to børn, og at hun derudover har været optaget af sit satire-projekt Platt-form, som hun har sammen med kollegaerne Laus Høybye og Jakob Fauerby.

»Og så var der jo corona og så videre – så tiden er gået hurtig,« fortæller hun og tilføjer, at hun er glad for at være kommet med om bord på 'Carmen Curlers'.

