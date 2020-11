Lagde du mærke til den familiære detalje i premiereafsnittet på tredje sæson af TV 2's serie 'Sygeplejeskolen'?

'Sygeplejeskolen' har det med at låne skuespillere fra TV 2's anden nostalgi-hitserie 'Badehotellet', og i denne omgang benyttede de sig af en skuespiller med en særlig relation til en af 'Sygeplejeskolens'-skuespillere:

Ena Spottag. Den 35-årige skuespiller, der i 'Badehotellet' er kendt som kokkepigen Martha, dukkede op i 'Sygeplejeskolen', som en kvinde, der bliver indlagt uvidende om, at hun er gravid.

Her bliver hun tilset af 'Sygeplejeskolens' overlæge Bent Neergaard, der spilles af Jens Jørn Spottag – og ja, den er god nok: Ena Spottag er Jens Jørn Spottags datter.

Jens Jørn Spottag og Anette Støvelbæk. Vis mere Jens Jørn Spottag og Anette Støvelbæk.

Selv om især Jens Jørn Spottag har spillet et hav af roller igennem tiden, er det første gang, at de to spiller over for hinanden – og det var da en særlig oplevelse, fortæller Jens Jørn Spottag til B.T.:

»Det ville være forkert at sige, at det ikke var en speciel dag. Da hun blev spurgt, om hun ville være med, tog vi selvfølgelig en snak om det, men vi havde det begge to fint med det. Det er jo noget med at holde et lille filter imellem privatpersonen, når man spiller, selv om det jo alligevel kan være svært. Men det var kun fornøjeligt. Det var ganske uproblematisk.«

Ud over Ena har Jens Jørn Spottag også en anden datter, der går på en skuespillerskole i Norge. Og så er han gift med skuespiller Tammi Øst.

Har I aldrig overvejet at lave en stor familieforestilling?

Ena Spottag i sygesengen i 'Sygeplejeskolen'. Foto: TV2 Vis mere Ena Spottag i sygesengen i 'Sygeplejeskolen'. Foto: TV2

»Nej, det har vi ikke, haha. Det er fint, når det sker, at vi spiller sammen. Jeg skal til Aarhus og spille 'Kong Lear' med Tammys datter Andrea, der også er uddannet skuespiller. Der måtte vi også lige vende, om det var okay. Men selvfølgelig er det det. Jeg synes godt, vi kan holde det adskilt. Tammi og jeg har også spillet 'Hvem er bange for Virginia Woolf?', hvor vi skændtes i tre timer og et kvarter hver aften. Og det gik fint.«