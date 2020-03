Seerne blev vidner til en ekstrem ordenssans, da 'Kærlighed hvor kragerne vender' havde premiere onsdag aften. Men ifølge deltageren Søren Ole Clausen fik vi slet ikke lov at se det bedste.

I TV 2's nye datingprogram forsøger fire singlefyre fra Udkantsdanmark at speeddate sig til kærligheden - en kærlighed, der ifølge mændene har været svær at finde på egen hånd, fordi kvinderne har en tendens til at flytte til de større byer.

En af fyrene er 26-årige Søren Ole Clausen, der bor i den lille by Frifeldt, som huser omkring 200 indbyggere.

Det fortæller han selv i en præsentationsvideo i onsdagens afsnit, hvor han desuden hilser på sin bedstemor - der også bor i byen - spiller guitar og hænger tøj på plads.

Og det er her, man ikke kan lade være med at bemærke, at han for det første har fire helt ens grå trøjer, og desuden hænger sine bøjler med en imponerende nøjagtighed og med perfekt afstemt afstand imellem sig.

Da B.T. spørger, hvorfor han har fire ens grå trøjer, synes Søren Ole Clausen egentlig ikke, det er noget særligt.

»Det var nogen, jeg købte for et år siden. De var billige og megafede,« lyder forklaringen.

Til gengæld vil han gerne erkende, at hans ordenssans tangerer det ekstreme, og at der er andet, der vækker opsigt i hans soveværelse i Frifeldt.

Selvom Søren Ole insisterer på, at han kun har tre ens grå trøjer, så har B.T. i hvert fald spottet fire. Vis mere Selvom Søren Ole insisterer på, at han kun har tre ens grå trøjer, så har B.T. i hvert fald spottet fire.

Ifølge den 26-årige sælger er præsentationsvideoen nemlig filmet fra en dårlig vinkel, hvis man altså vil have den fulde oplevelse af hans stringente garderobe-system.

»Jeg har generelt rigtig meget tøj. Jeg har lavet et walkin-closet, hvor jeg har en hel bøjlestang med lange sweatre, en stang med t-shirts, én med lange bukser, med shorts, med skjorter, med jakkesæt,« siger han med et stort smil.

Men dér stopper det ikke. For Søren Ole Clausen har herefter inddelt alt sit tøj efter farver.

»Det skal helst ligge i farveorden, så det er nemt at gå til om morgenen, hvis jeg lige skal bruge noget i en bestemt farve,« siger han.

Det perfekte kram

Men også en anden af Søren Ole Clausens kendetegn kom til udtryk i onsdagens afsnit. Her bemærkede flere af programmets 20 singlevinder, at ungkarlen giver et godt kram.

Og det er ikke første gang, han får det at vide, fortæller han til B.T.

»Jeg er bare en krammemand. Alle jeg møder på min vej får et kram. Hver morgen får alle mine kollegaer et kram. Der er bare god energi fra starten af. Et godt kram er vejen til gode venskaber og lange forhold.«

Søren Ole Clausen, der arbejder som sælger, giver aldrig sine kunder kram, men ellers ser han ikke sig selv som den akavede type, så han er ikke blev for at sige: 'Ej, vi er da på krammere,' hvis folk rækker lappen frem.

Derfor er han også garvet udi det perfekte kram, hvis krav han gerne giver et bud på:

»Modparten skal føle sig tryg. Man må ikke klemme til, men man skal kunne mærke det. Det skal ikke bare være to klap på skulderen. Det skal være ordentligt og personligt.«

'Kærlighed hvor kragerne vender' sendes hver onsdag kl. 20 på TV 2.