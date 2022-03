»Jeg elsker jakkesæt, og det er også smart at komme ind i en uniform. Nu ved jeg, at når jeg skal performe, kan jeg altid smide et jakkesæt på.«

Sådan fortalte 'X Factor'-deltageren Tina Mellemgaard efter årets tredje liveshow, da B.T. påpegede, hun aldrig havde været iført andet på scenen.

Først et i pink. Dernæst lilla. Og så landede farvepaletten på grøn.

Men fulgte man med på TV 2 fredag aften i bedste sendetid, ville man måske bemærke, at den såkaldte uniform var blevet skrottet.

18-årige Tina Mellemgaard til sine tre første liveshows. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere 18-årige Tina Mellemgaard til sine tre første liveshows. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Da Kwamie Livs unge deltager indtog 'X Factor'-scenen for fjerde gang, var det nemlig iført en lang gltiterkjole med slæb og bindebånd. Noget, den jakkesætglade færing da – heldigvis – også var fint tilfreds med.

»Jeg følte mig helt som i en film,« sagde 18-årige Tina om munderingen til B.T. efter showet.

Helt færdig er hun da heller ikke med det famøse jakkesæt.

»Jeg elsker stadig jakkesæt, men det her er faktisk noget, vi har snakket om i flere uger. Jakkesættet er jo noget, vi prøver at gå efter,« fortalte Tina og afslørede:

» … men jeg har faktisk stadig bukser og trøje på indenunder i dag. Jeg har bare kjolen udover.«

Tina Mellemgaard var barfodet hele vejen igennem fredagsens liveshow. Foto: Martin Sylvest Vis mere Tina Mellemgaard var barfodet hele vejen igennem fredagsens liveshow. Foto: Martin Sylvest

Faktisk var de farverige jakkesæt ikke det eneste, 'X Factor'-stjernen måtte give afkald på i fredagens liveshow. Hun havde nemlig også ladet skoene blive hjemme og optrådte i stedet i bare fødder.

»Det er dejligt at være barfodet, så er der ikke noget, der er i vejen for mig og min grund,« fortalte færingen om sin oplevelse.

Hvorvidt, det gjorde den helt store forskel, er hun dog ikke sikker på.

»Måske lidt. Ikke en stor ting, men det er da dejligt.«