Beyoncé åbnede ballet med et brag til nattens Oscar-uddeling.

Det gjorde hun med sin sang 'Be Alive', der desuden var nomineret til en statuette for bedste originale sang.

'Be Alive' er med i den ligeledes Oscar-nominerede film 'King Richard', som fortæller historien om Serena og Venus' far, Richard Williams. Derfor blev Beyoncés optræden transmitteret fra den tennisbane i Compton, hvor tennisstjernerne slog deres allerførste slag med en ketsjer.

Men verdensstjernen var ikke helt alene i Compton. Blandt hendes mange dansere gemte der sig en helt særlig person.

Beyoncé og datteren Blue Ivy fotograferet i 2019. Foto: Chris Pizzello Vis mere Beyoncé og datteren Blue Ivy fotograferet i 2019. Foto: Chris Pizzello

Nemlig Beyoncés tiårige datter, Blue Ivy, der hen mod slutningen af nummeret danser ind foran sin mor, som står på et plateau.

Udover, at Blue Ivy skiller sig ud ved at være den eneste af danserne, der ikke er iført nederdel, er der ikke meget, der stikker ud, hvorfor man nok ikke lige ved første øjekast bemærker, at det udviklede sig til en mor-datteroptræden.

Men for mange kommer det formentligt ikke som den store overraskelse, at Beyoncé kunne finde på at inddrage sin datter i det store show – hun og hendes mand, rapperen Jay Z, har nemlig af flere omgange haft datteren med i både sange og musikvideoer.

Allerførst da Blue Ivy var bare to dage gammel. Her udgav Jay Z nummeret 'Glory' om det nyindtrufne faderskab, hvor den nyfødte Blue Ivys gråd også kan høres – og i musikvideoen, der udkom noget senere, kan man se private klip var hendes spæde opvækst, herunder hendes første skridt.

Det har Blue Ivy medvirket i Hendes far, Jay Z' sang 'Glory'

Beyoncés sang 'Blue'

Musikvideoen til Beyoncés 'Formation'

Sangen 'Blue's Freestyle' på Jay Z' album '4:44'

Musikvideoen til Beyoncés 'Spirit'

Musikvideoen til Beyoncés 'Spirit + Bigger'

Musikvideoen til Beyoncés 'Brown Skin Girl' Kilde: People

I 2021 vandt Beyoncé en Grammy for bedste musikvideo med 'Brown Skin Girl', som Blue Ivy (selvfølgelig) også medvirker i.

Derfor kan Blue Ivy bryste sig af at være den yngste nogensinde på en rapsang, mens hun som otteårig blev den næstyngste grammyvinder.

Beyoncés nominering for 'Be Alive' var sangerindens første Oscar-nominering nogensinde. Hun måtte dog se sig slået af Billie Eilish og Finneas' 'No Time to Die'.

På trods af at det var den første nominering for sangerindens vedkommende, så var det bestemt ikke første gang, hun havde fået æren af at optræde til prisuddelingen. I år var nemlig hendes sjette optræden for Akademiet.